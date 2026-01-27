«Смертность» компаний в Новосибирской области превысила «рождаемость»

В топ-10 по России

В Новосибирской области по итогам 2025 года количество закрытых компаний превысило количество открытых на 1700. По этому показателю область вошла в топ-10 регионов России (7 место).

— В Новосибирской области, крупном деловом и предпринимательском центре страны при 3,5 тысяч вновь созданных компаний было ликвидировано 5,2 тысяч, что привело к сокращению числа действующих предприятий на 1,7 тысяч, — констатировала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Для сравнения, в Иркутской области количество закрытых компаний превысило количество открытых на 168, в Томской области — на 430, в Кемеровской области — на 585, в Красноярском крае — на 604, Алтайском крае — на 867, в Омской области — на 1001. В Москве за год количество компаний сократилось 27,4 тысячи.

По данным УФНС по Новосибирской области, на 1 января 2026 года в регионе было зарегистрировано 156 202 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 60 657 юрлиц, и 95 545 — ИП. В них работали более 377 тысяч человек.

Предпосылок для разворота нет

В России в целом по итогам 2025 года было зарегистрировано 173,1 тысячи коммерческих организаций, что на 19,8% меньше, чем годом ранее. Это минимальный показатель за 14 лет.

— Еще более значительная просадка фиксировалась в 2011 году. Тогда снижение имело разовый и краткосрочный характер и сопровождалось последующим восстановлением. Динамика 2025 года, напротив, формируется после продолжительного периода стабильных значений, — констатировали аналитики FinExpertiza

Численность закрытых компаний в России в целом выросла на 15% и составила 233 тысячи. В результате число открытий бизнесов отставало от количества ликвидаций на 26%.

Эксперты назвали ключевые причины ухода компаний с рынка:

206,2 тысяч (88,4%) исключены из ЕГРЮЛ по решениям налоговых органов. Более половины из них юридические лица, обладающие признаками фиктивности.

41,7 тысяч компаний (17,9%) признаны недействующими, поскольку не сдавали отчетность и не проводили операций по банковским счетам в течение года. Владельцы таких предприятий рискуют попасть в реестр дисквалифицированных лиц и лишиться права на создание новых компаний на срок до трех лет.

31,1 тысяч организаций (13,3%) исключены из ЕГРЮЛ, так как не имели ресурсов на полноценное банкротство.

27 тысяч компаний (11,6%) ликвидированы по инициативе собственников. Из них 5,3 тысяч организаций прошли процедуру банкротства.

23,4 тысяч компаний (10%) исключены по формальным основаниям за нарушение процедур, несоблюдение сроков или ошибки в документах.

— Рост числа компаний, прекративших деятельность через упрощенные процедуры или по причинам отсутствия средств на банкротство, отражает расширение сегмента предприятий, фактически уходящих с рынка без завершения стандартного юридического цикла. При этом часть юрлиц, закрытых по формальным нарушениям, может восстановиться после исправления документов, — заявили в FinExpertiza

По мнению Елены Трубниковой, снижение «рождаемости» компаний — это тренд последних лет, и в ближайшее время предпосылок для его разворота не ожидается. Малый бизнес наиболее чувствителен к изменениям условий ведения деятельности, поэтому любые дополнительные издержки быстрее всего отражаются именно на его готовности запускать новые проекты.

— Пока не пройдет период адаптации к новым экономическим реалиям, мы не ждем всплеска регистраций бизнеса, — поясняет Елена Трубникова.

Напомним, с 2026 года в России ужесточились требования по налогообложению. В основном они коснулись компаний малого и среднего бизнеса.

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирских предпринимателей вырос запрос на консультации по банкротству.