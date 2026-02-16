Закрывать больничные через MAX разрешили в Новосибирске

Жители Новосибирска теперь могут закрывать больничные через мессенджер MAX. В регионе стартовал пилотный проект по телемедицинским консультациям в формате «врач-пациент».

Сервис даст возможность врачу оценивать состояние пациента дистанционно и решать вопрос о выдаче или продлении больничного без личного визита человека в медицинское учреждение.

Этот формат подходит для легких форм болезни без осложнений. Если нужны дополнительные обследования или личный осмотр, пациента пригласят в поликлинику. Решение о телемедицинской консультации врач принимает индивидуально.

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий сообщил, что с октября прошлого года жители региона могут записываться на прием к врачу через систему MAX. Этой возможностью уже воспользовались 30 тысяч человек.

— Наша область стала одним из лидеров по интеграции медицинских цифровых сервисов на платформе национального мессенджера. Думаю, новые возможности телемедицины на базе MAX будут также востребованы, ведь они помогут сэкономить время и пациента, и медицинского работника, — подчеркнул министр.

Две новосибирские поликлиники тестируют новый сервис с больничным. Пациенты всех медицинских учреждений региона смогут начать пользоваться им до конца февраля.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске второй день постоянно сбоит Telegram.