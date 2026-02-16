Поиск здесь...
Закрывать больничные через MAX разрешили в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Врач будет оценивать состояние пациента дистанционно

Жители Новосибирска теперь могут закрывать больничные через мессенджер MAX. В регионе стартовал пилотный проект по телемедицинским консультациям в формате «врач-пациент».

Сервис даст возможность врачу оценивать состояние пациента дистанционно и решать вопрос о выдаче или продлении больничного без личного визита человека в медицинское учреждение.

Этот формат подходит для легких форм болезни без осложнений. Если нужны дополнительные обследования или личный осмотр, пациента пригласят в поликлинику. Решение о телемедицинской консультации врач принимает индивидуально.

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий сообщил, что с октября прошлого года жители региона могут записываться на прием к врачу через систему MAX. Этой возможностью уже воспользовались 30 тысяч человек.

— Наша область стала одним из лидеров по интеграции медицинских цифровых сервисов на платформе национального мессенджера. Думаю, новые возможности телемедицины на базе MAX будут также востребованы, ведь они помогут сэкономить время и пациента, и медицинского работника, — подчеркнул министр.

Две новосибирские поликлиники тестируют новый сервис с больничным. Пациенты всех медицинских учреждений региона смогут начать пользоваться им до конца февраля.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске второй день постоянно сбоит Telegram.

Источник фото:  Infopro54

Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Их используют собственники компаний, которые не хотят афишировать свое присутствие в бизнесе, и те, кто хочет официально мотивировать своих сотрудников и партнеров

Новосибирские операторы начнут отключать связь и интернет по запросу ФСБ

Автор: Оксана Мочалова

Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла закон, обязывающий всех операторов связи приостанавливать оказание услуг по требованию ФСБ. Это означает, что теперь новосибирские провайдеры и сотовые компании обязаны оперативно отключать мобильный интернет и связь по первому запросу силовиков.

Согласно принятому закону, операторы связи освобождаются от ответственности перед абонентами за перебои в работе или неоказание услуг, если это вызвано выполнением требований органов ФСБ. Перечень конкретных ситуаций, при которых может быть инициирована блокировка, будет определен указом Президента РФ или отдельным постановлением правительства.

Читать полностью

Вице-спикер новосибирского заксобрания потребовал проверить рост тарифов ЖКХ

Автор: Артем Рязанов

Заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев попросил главу регионального УФАС проверить обоснованность роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С начала 2026 года тарифы увеличились на 1,7%, а с октября некоторые услуги вырастут еще на 19,7%. По мнению Яковлева, это «существенно превышает среднерыночные показатели и вызывает напряжение среди населения».

В письме на имя главы УФАС по Новосибирской области заместитель председателя просит оценить, соответствуют ли принятые тарифные решения требованиям законодательства, а также выяснить, есть ли объективные экономические показатели для увеличения тарифов.

Читать полностью

«Для социализации»: в детские сады Новосибирска начали набирать ребятишек с шести месяцев

Автор: Юлия Данилова

На сегодняшний день в новосибирских детских садах создано четыре группы, в которые родители приводят ребятишек в возрасте от 6 месяцев. Об этом сообщил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

— Данное направление начинает пользоваться определенным спросом. Массовости нет, но по мере поступления заявлений, там, где есть возможность, мы открываем такие группы в дошкольных учреждениях, — отметил чиновник.

Читать полностью

Блинный обзор: в Новосибирске на Масленицу готовят блины-бургеры и блины с трюфельным жюльеном

Автор: Мария Гарифуллина

С 16 по 22 февраля в России отмечается Масленица. В той или иной степени в ней принимает участие большинство заведений общепита. В Новосибирске блины продают в ресторанах, кофейнях, столовых и точках стритфуда. Если изучить меню заведений разных ценовых категорий, можно увидеть, что блин может быть и самой доступной едой, и довольно дорогой. А еще блины бывают очень разными. Infopro54 составил специальный масленичный обзор необычных блюд.

В сети «Русские блины» кроме классических вариантов предлагают блины с отсылкой к популярным блюдам других стран. В их меню есть блин-бургер и блин «Цыпленок терияки». В кулинарном ателье «Креп» из блинов делают роллы с лососем. В кофейне Cuba подают овсяные блины с ростбифом, а к Масленице в меню включили шпинатные блины с лососем, зеленым кремом и миксом зелени. В рыбном ресторане «Магадан» в масленичном меню есть блины с трюфельным жюльеном и блины с камчатским крабом и соусом руй. В кафе «Мама дома» к Масленице в меню добавили блины из теста с добавлением свеклы, с фаршем из телятины, вешенок и соуса демиглас. В ресторане 10ТЕН в специальном меню — трюфельные блины с брискетом и черной чечевицей. В ресторане «Жерарня» готовят блины с филе цыпленка, кабачком и сырным соусом.

Читать полностью

Движение ограничено: штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В ближайшие два дня погода в регионе ухудшится. Синоптики предупреждают о сильном ветре, метелях и резком похолодании ночью до -26 градусов.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 19 февраля ожидаются снег и метели. Ветер усилится до 20 м/с. Ночью температура опустится до -6…-11 градусов, местами до -16 градусов. Днем будет -4…-9 градусов, местами — до -14 градусов.

Читать полностью

За мошенничество при покупке телефонов и гаджетов осудили 35 новосибирцев

Автор: Артем Рязанов

Бердский городской суд Новосибирской области рассмотрел дело о мошенничестве с кредитами. Обвиняемыми стали 35 местных жителей. Их действия квалифицировались по части 2 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

С декабря 2019 по ноябрь 2020 года преступная группа, сговорившись с сотрудниками ООО «Сеть „Связной”», совершила 82 эпизода мошенничества в Новосибирске и Бердске. Они оформляли потребительские кредиты на покупку товаров в магазинах сети и на кредитные карты, причинив банкам ущерб в 9 млн рублей.

Читать полностью
Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Их используют собственники компаний, которые не хотят афишировать свое присутствие в бизнесе, и те, кто хочет официально мотивировать своих сотрудников и партнеров

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

