460 фактов незаконного потребления электроэнергии пресекли в Новосибирске

В 2025 году «Россети Новосибирск» подвели итоги своей кампании по борьбе с нелегальным потреблением электроэнергии. Энергетики провели свыше 250 тысяч проверок как среди частных лиц, так и организаций, в результате чего было зафиксировано 464 случая нарушений. Эта цифра на 5% ниже, чем в 2024 году. Общий объем неучтенного потребления электроэнергии составил более 54 миллионов кВт·ч, что эквивалентно сумме свыше 330 миллионов рублей.

Важным аспектом в противодействии хищениям электроэнергии является последующее привлечение виновных к ответственности. В минувшем году специалисты компании совместно с правоохранительными органами активизировали усилия в этом направлении, обработав на 10% больше заявлений по сравнению с предыдущим годом.

Ключевым методом в борьбе с незаконным потреблением электроэнергии считается модернизация систем коммерческого учета, которую компания активно внедряет в последние годы. В прошлом году новосибирские энергетики установили более 15 тысяч современных «умных» счетчиков. Эти приборы монтируются вне жилых помещений абонентов и приносят значительные удобства: снятие показаний происходит автоматически, исключая необходимость визитов контролеров. Одновременно с этим такие решения позволяют специалистам оперативно выявлять причины коммерческих потерь электроэнергии и применять адресные меры реагирования.

Кроме того, в борьбе с энерговоровством неоценимой становится помощь неравнодушных граждан, которые к тому же могут рассчитывать на вознаграждение за предоставление информации о подобных нарушениях. В 2025 году компания получила почти 230 таких обращений, а за последние пять лет их общее число превысило тысячу. Сообщить о нарушениях можно по телефону доверия 8 (383) 289-41-00 или через специальную форму на сайте компании «Сообщить о хищении». Анонимность гарантируется.

Результаты систематической работы по выявлению хищений электроэнергии важны не только для энергетиков, но и для всех жителей Новосибирской области. Пресечение незаконного потребления способствует снижению нагрузки на электрические сети до нормального уровня, тем самым обеспечивая стабильное качество и надежность электроснабжения для всех потребителей.