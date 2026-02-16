Поиск здесь...
Новосибирская область инвестирует в здоровье детей и матерей

Дата:

На реализацию проекта «Охрана материнства и детства» в рамках нацпроекта «Семья» запланировано почти два млрд рублей

В ходе рабочего совещания Правительства Новосибирской области, которое провел губернатор Андрей Травников, обсуждались ключевые вопросы развития региона. С докладом о реализации в период с 2025 по 2030 годы регионального проекта «Охрана материнства и детства» выступил министр здравоохранения области Ростислав Заблоцкий.

Исполнение этого проекта соответствует Указу Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и национальному проекту «Семья», направленному на увеличение числа семей с детьми, в том числе многодетных, и укрепление семейных ценностей.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что проект «Охрана материнства и детства» является ярким примером того, как, несмотря на сложные экономические условия, президентский курс на развитие регионов и муниципалитетов успешно реализуется. По его словам, в рамки новых национальных проектов включаются новые направления, нацеленные на усиление региональной медицины. Помимо мер по борьбе с сахарным диабетом, появилось направление поддержки материнства и детства.

Разработанный Минздравом России федеральный проект «Охрана материнства и детства» в рамках нацпроекта «Семья» призван обеспечить охрану материнства, сохранить здоровье детей и подростков, включая репродуктивное здоровье, в соответствии с поручениями по итогам Послания президента РФ Федеральному Собранию.

Региональная программа Новосибирской области «Охрана материнства и детства» включает оснащение современным медицинским оборудованием перинатальных центров, родильных домов и детских больниц. В 2025 году завершено переоснащение Новосибирского городского клинического перинатального центра, приобретено 287 единиц техники. В 2027 году запланировано дооснащение областного перинатального центра, а в 2028 году – переоснащение детского корпуса областной больницы, включая приобретение оборудования для реанимации, операционных блоков и диагностической аппаратуры.

Для повышения доступности профилактических осмотров и диспансеризации детского населения, в том числе в сельской местности, будет закуплено мобильное медицинское оборудование для 12 организаций. В 2028 году планируется строительство модульных женских консультаций на базе Купинской, Мошковской ЦРБ и НКРБ №1, а также на базе Тогучинской ЦРБ. На эти цели выделено около двух миллиардов рублей.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

