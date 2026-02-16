Поиск здесь...
В Новосибирске закрылось более 300 магазинов одежды за пять лет

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Количество точек в городе снижается быстрее, чем в среднем по стране

Количество магазинов одежды в Новосибирске за последние пять лет сократилось более чем на 15%, что является одним из самых высоких показателей снижения среди городов-миллионников. Такие данные приводит геосервис 2ГИС, проанализировавший динамику развития розничной торговли в сегментах женской, мужской и детской одежды.

Согласно исследованию, в январе 2026 года в Новосибирске работало около 1,9 тысячи магазинов одежды. Это на 15,4% меньше, чем в 2021 году. Падение в Новосибирске оказалось значительно сильнее, чем, например, в соседнем Красноярске, где количество таких точек сократилось лишь на 0,4% и составило 1,3 тысячи. В Омске, который также входит в число аутсайдеров рейтинга, снижение составило 16,4%, а общее число магазинов опустилось до 1,5 тысячи.

На этом фоне выделяются Москва и Краснодар, где, напротив, зафиксирован уверенный рост: количество магазинов одежды увеличилось на 13% и 15% соответственно. В столице сейчас работает 10,5 тысячи точек, что делает её абсолютным лидером по насыщенности рынка. Аналитики отмечают, что в Москве, несмотря на годовое снижение, сегменты женской и мужской одежды всё ещё демонстрируют рост к показателям пятилетней давности (+16% и +12,5% соответственно), тогда как рынок детских товаров просел на 20%.

Напомним, одним из основных факторов, влияющих на ситуацию в лёгкой промышленности региона, является кризис швейных предприятий Новосибирской области. Отрасль находится на грани закрытия: производители сталкиваются с проблемами сбыта и давлением со стороны маркетплейсов, что ставит под угрозу существование местных фабрик.

Ранее редакция сообщала, что предприятия легпрома сократили производство текстильной продукции в Новосибирске.

Источник фото: freepik.com, автор- ededchechine

Новосибирцев не могут заманить на пляжи Индийского океана

Автор: Юлия Данилова

По информации авиакомпании-перевозчика Myanmar Airways в зимний период последний вылет по маршруту Новосибирск-Мандалай был сделан 14 февраля 2026 года. Далее полетная программа будет приостановлена до осени 2026 года в связи с низкой сезонной загруженностью. Об этом редакции Infopro54 сообщили в ответ на запрос в Минэкономразвития Новосибирской области.

— Согласно официальной статистике, в 2024 году в Мьянму посетили около 3,9 тыс. граждан России. За период с января по сентябрь 2025 года число прибывших в страну россиян выросло на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило около 2 тысяч человек, — отметили в ведомстве.

Читать полностью

Сокращение зерновых в пользу масличных: новосибирские аграрии планируют нарастить производство и переработку рапса

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирские аграрии готовятся к посевной и подают в региональный Минсельхоз свои планы по распределению посевных площадей в 2026 году. Итоговые цифры будут чуть позже, но уже понятно, что хозяйства планируют увеличить долю масличных культур, в первую очередь — рапса. Сейчас это одна из высокомаржинальных культур, которая может стать драйвером регионального АПК.

В Новосибирской области посевные площади в текущем году должны остаться на уровне прошлого года — порядка 2 млн га, считает министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов. Возможно даже небольшое увеличение, но главная задача — сделать так, чтобы не было сокращения. При этом хозяйства области говорят, что сажать пшеницу и другие зерновые культуры невыгодно, и под них будут отводить меньше площадей. Глава минсельхоза отметил, что тенденция на перераспределение структур посевов в пользу высокомаржинальных культур, которую сейчас обсуждают в самих хозяйствах, в целом подтверждается региональной статистикой.

Читать полностью

Снизить цены на огурцы потребовала от тепличных комплексов прокуратура Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Два новосибирских поставщика огурцов, после совместного рейда прокуратуры и «Народного фронта» по магазинам города, получили предостережение от ведомства. По информации Infopro54, речь идет о компаниях ООО «Сады Гиганта» и ООО «Тепличный комбинат Толмачевский».

— Эти предостережения вам вручаются, и от вас требуется, чтобы ценовая политика в данной части была пересмотрена и наш потребитель в регионе почувствовал на своем кошельке снижение цен на этот продукт, — отметил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства областной прокуратуры Алексей Мячик в комментарии в сюжете Вести Новосибирск.

Читать полностью

Суд изъял агрохолдинг экс-чиновника из Сибири стоимостью более 10 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский областной суд в апелляции рассмотрела дело по иску Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова.

Суд установил, что за годы службы в правоохранительных и контролирующих органах Андрей Фролов, а также его родственники, получили доходы, которые не соответствовали стоимости приобретённого ими имущества.

Читать полностью

Место для областной социальной ярмарки нашли на левом берегу Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Подведены итоги тендера по выбору подрядчика на оказание услуг по осуществлению деятельности областной социальной ярмарки на левом берегу Новосибирска. Судя по данным сайта закупок, на торги была подана только одна заявка. По решению комиссии, она соответствует всем требованиям. В итоге контракт был заключен с частным предпринимателем Александром Анисимовым по стартовой цене — 18 млн рублей. Два предыдущих тендера, которые прошли в октябре и ноябре, не привлекли бизнес. Тогда цена контракта составляла 17 млн.

Новым местом дислокации областной социальной ярмарки стал торговый квартал на метро «Студенческая» —  «МетроМаркет».

Читать полностью

Дом.рф готовится перезапустить аукцион под КРТ в Верх-Туле

Автор: Оксана Мочалова

Земельный участок, расположенный в Верх-Туле на границе с Новосибирском (между поселками «Элитный» и «Тулинский»), вновь появился в плане реализации на второй квартал 2026 года. Торги будут проведены в рамках механизма комплексного развития территории (КРТ). Общая площадь объектов, расположенных на данном участке, составляет 5400 квадратных метров. Инициатором выступает институт развития ДОМ.РФ.

Это не первая попытка найти инвестора для данной площадки. В сентябре 2025 года участок площадью 11,4 га уже выставлялся на торги, однако тендер не состоялся. Теперь объект возвращается в инвестиционное поле, но рыночные условия и наполнение самого лота заставляют экспертов сомневаться в его судьбе.

Читать полностью
