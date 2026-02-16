В Новосибирске закрылось более 300 магазинов одежды за пять лет

Количество магазинов одежды в Новосибирске за последние пять лет сократилось более чем на 15%, что является одним из самых высоких показателей снижения среди городов-миллионников. Такие данные приводит геосервис 2ГИС, проанализировавший динамику развития розничной торговли в сегментах женской, мужской и детской одежды.

Согласно исследованию, в январе 2026 года в Новосибирске работало около 1,9 тысячи магазинов одежды. Это на 15,4% меньше, чем в 2021 году. Падение в Новосибирске оказалось значительно сильнее, чем, например, в соседнем Красноярске, где количество таких точек сократилось лишь на 0,4% и составило 1,3 тысячи. В Омске, который также входит в число аутсайдеров рейтинга, снижение составило 16,4%, а общее число магазинов опустилось до 1,5 тысячи.

На этом фоне выделяются Москва и Краснодар, где, напротив, зафиксирован уверенный рост: количество магазинов одежды увеличилось на 13% и 15% соответственно. В столице сейчас работает 10,5 тысячи точек, что делает её абсолютным лидером по насыщенности рынка. Аналитики отмечают, что в Москве, несмотря на годовое снижение, сегменты женской и мужской одежды всё ещё демонстрируют рост к показателям пятилетней давности (+16% и +12,5% соответственно), тогда как рынок детских товаров просел на 20%.

Напомним, одним из основных факторов, влияющих на ситуацию в лёгкой промышленности региона, является кризис швейных предприятий Новосибирской области. Отрасль находится на грани закрытия: производители сталкиваются с проблемами сбыта и давлением со стороны маркетплейсов, что ставит под угрозу существование местных фабрик.

Ранее редакция сообщала, что предприятия легпрома сократили производство текстильной продукции в Новосибирске.