Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Председатель научно-технического совета Ассоциации газовых хозяйств России «Сибдальвостокгаз», советник компании «Техногаз» Дмитрий Лукашев проанализировал результаты подготовки Новосибирска к новому отопительному сезону и отметил, что в городе используются далеко не все возможности по модернизации системы отопления.

Настраиваемся на долгое ожидание

― Дмитрий Александрович, проблемы с подготовкой Новосибирска к отопительному сезону сохраняются. В этом году вновь было много вопросов с подключением домов к теплу. Хотя, паспорт готовности город все-таки получил вовремя, в отличии от 2024 года. На ваш взгляд, почему возникают такие ситуации?

― С сожалением, вынужден констатировать, что в режиме аврала мы входить в отопительный сезон будем еще долгие годы. Ключевая причина ― изношенные трубы теплотрасс. Даже если ты поменял один сгнивший участок, может рвануть на метр дальше, и все придется начинать сначала. Пока в городе не будет заменена большая часть теплотрасс ситуация не поменяется. Эту работу нужно было активно начинать 15-20 лет назад, а сейчас мы пожинаем последствия этого пренебрежения нуждами города.

Похожая ситуация была в Верх-Туле, где я ранее занимался управлением жилищно-коммунального комплекса.

― Но энергетики сегодня вкладывают миллиарды в обновление сетей и процент износа начал понемногу, но сокращаться…

― Если финансирование будет продолжаться текущими темпами, то в режиме аврала городу придется жить 10-15 лет.

Хотя, на мой взгляд, при использовании новых технологий и современных материалов задачу можно решить в течение 5 лет. Это я говорю, основываясь на практике, которая была использована при модернизации системы отопления в Верх-Туле.

― Что сделали в Вех-Туле?

― В ЖКХ «Верх-Тулинское» мы нашли надежный метод замены коммуникаций. Заменили 100% теплотрасс с использованием труб из сшитого полиэтилена, укложив их в грунт, без лотков, с использованием прямых компенсаторов.

Новые технологии

―В чем новизна технологии, о которой вы говорите?

― Речь идет об использовании при перекладке сетей стальных труб, которые покрыты сшитым полиэтиленом. Эта изоляция плотным слоем облегает наружные стенки стальной трубы, не позволяя проникать кислороду и воде, исключая наружную коррозию. Для теплосетей Новосибирска проблема коррозии крайне актуальна, так как в нашем городе каналы теплосетей часто вынуждено становятся еще и ливневой канализацией, которая отводит воду с улиц. Кроме того, если из такой стальной трубы не сбрасывать на лето воду, то она тоже не будет коррозировать и гнить внутри.

Как результат, технология с использованием сшитого полиэтилена может служить 50 лет и более, а при нормальной эксплуатации ― до 100 лет.

Я изучал ситуацию на рынке и могу отметить, что отечественные производители сейчас научились делать полиэтиленовые трубы, снаружи заизолированные сшитым полиэтиленом. То есть это практически вечные трубы. К сожалению, они не используются на высоком давлении, а большие диаметры, которые необходимы для городской инфраструктуры, очень дорогие, поэтому здесь пока проще использовать стальные трубы. Надеюсь, что эти технологии вскоре дойдут до необходимого уровня.

Стоит также отметить, что новая технология предполагает просто засыпку грунтом. Еще раз подчеркиваю, эта труба прослужит минимум 50 лет, зачем ее укладывать в лотки? Железобетонные изделия приводят к огромному удорожанию замены теплотрассы, а потом это все закладывается в цены и сказывается на потребителях.

По технологии такую трубу тепло- или горячего водоснабжения можно положить рядом с дорогой в газон или в тротуар, засыпать землей и забыть про нее на десятки лет.

Второй момент. Вы наверняка видите, что в Новосибирске под дорогами очень много колодцев. Есть такое понятие, как расширение\сужение металла в зависимости от тепловых нагрузок. Когда по трубе пошла горячая вода, он расширяется, а холодный воздух, промерзание дорог зимой, охлаждение трубы приводит к тому, что металл сокращается. Для минимизации ущерба от этих перепадов используют так называемые компенсаторы, но они до сих пор монтируются по старым технологиям в виде букв «П», причем под дорогами, так как занимают большую площадь. Между тем, в современных теплотрассах сейчас используют прямые компенсаторы, когда на стыке труб применяется устройство, позволяющее трубам как бы двигаться навстречу друг другу. При использовании этой технологии не нужно выкладывать трубу под дорогой. Ее можно разместить под тротуаром или газоном, так как в этой части «пирог» покрытия гораздо дешевле и тоньше, чем на дорогах, а пешеходы не дают такую нагрузку, как машины. В итоге затраты по замене теплотрасс будут меньше.

Рацпредложение

― Какие варианты решения проблемы в этой ситуации возможны, на ваш взгляд?

― Нужно нормально закольцовывать теплосети на левом и правом берегах, чтобы в случае выхода из строя какой-то ТЭЦ спокойно повысить нагрузку на другие и отапливать весь город. Для создания кольца нужно использовать технологию со сжатым полиэтиленом и трубы, которые выдерживают большее давление и температуру. Тогда можно будет ТЭЦ перевести на необходимую полную мощность.

В тоже время, у нас в городе есть жилмассивы, где в данный момент невозможно поднять давление и температуру из-за износа труб. В такой ситуации можно устанавливать тепловые пункты, понижающие давление в теплотрассах, идущих в жилмассивы. За счет этого мы можем избежать массовых аварий на мелких трубах, которые подходят к жилым домам.

― Оценивали ли вы, насколько озвученные вами предложения, реализуемы в Новосибирске? Наверняка тут идет речь о финансировании в миллиарды рублей…

― Но нам же все равно нужно менять теплотрассы. А если делать эту работу, то нужно проводить ее с умом, понимая какую экономию и экономику это позволит получить в перспективе. Например, новую теплотрассу можно проложить рядом со старой под газоном или тротуаром, а старую потом просто обрезать. И не нужно разрывать дороги, перекрывать движение транспорта, заниматься благоустройством, получать штрафы за просроченные работы. Представляете, насколько это ускорит работы по замене теплотрасс и снизит градус недовольства горожан по поводу перекрытых дорог?