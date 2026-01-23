Поиск здесь...
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Новые технологии позволяют проводить эту работу более экономично

Председатель научно-технического совета Ассоциации газовых хозяйств России «Сибдальвостокгаз», советник компании «Техногаз» Дмитрий Лукашев проанализировал результаты подготовки Новосибирска к новому отопительному сезону и отметил, что в городе используются далеко не все возможности по модернизации системы отопления.

Председатель научно-технического совета Ассоциации газовых хозяйств России «Сибдальвостокгаз», советник компании «Техногаз» Дмитрий Лукашев

Настраиваемся на долгое ожидание

― Дмитрий Александрович, проблемы с подготовкой Новосибирска к отопительному сезону сохраняются. В этом году вновь было много вопросов с подключением домов к теплу. Хотя, паспорт готовности город все-таки получил вовремя, в отличии от 2024 года. На ваш взгляд, почему возникают такие ситуации?

― С сожалением, вынужден констатировать, что в режиме аврала мы входить в отопительный сезон будем еще долгие годы. Ключевая причина ― изношенные трубы теплотрасс. Даже если ты поменял один сгнивший участок, может рвануть на метр дальше, и все придется начинать сначала. Пока в городе не будет заменена большая часть теплотрасс ситуация не поменяется. Эту работу нужно было активно начинать 15-20 лет назад, а сейчас мы пожинаем последствия этого пренебрежения нуждами города.

Похожая ситуация была в Верх-Туле, где я ранее занимался управлением жилищно-коммунального комплекса.

―  Но энергетики сегодня вкладывают миллиарды в обновление сетей и процент износа начал понемногу, но сокращаться…

― Если финансирование будет продолжаться текущими темпами, то в режиме аврала городу придется жить 10-15 лет.
Хотя, на мой взгляд, при использовании новых технологий и современных материалов задачу можно решить в течение 5 лет. Это я говорю, основываясь на практике, которая была использована при модернизации системы отопления в Верх-Туле.
― Что сделали в Вех-Туле?

― В ЖКХ «Верх-Тулинское» мы нашли надежный метод замены коммуникаций. Заменили 100% теплотрасс с использованием труб из сшитого полиэтилена, укложив их в грунт, без лотков, с использованием прямых компенсаторов.

Новые технологии

―В чем новизна технологии, о которой вы говорите?

― Речь идет об использовании при перекладке сетей стальных труб, которые покрыты сшитым полиэтиленом. Эта изоляция плотным слоем облегает наружные стенки стальной трубы, не позволяя проникать кислороду и воде, исключая наружную коррозию. Для теплосетей Новосибирска проблема коррозии крайне актуальна, так как в нашем городе каналы теплосетей часто вынуждено становятся еще и ливневой канализацией, которая отводит воду с улиц. Кроме того, если из такой стальной трубы не сбрасывать на лето воду, то она тоже не будет коррозировать и гнить внутри.

Как результат, технология с использованием сшитого полиэтилена может служить 50 лет и более, а при нормальной эксплуатации ― до 100 лет.

Я изучал ситуацию на рынке и могу отметить, что отечественные производители сейчас научились делать полиэтиленовые трубы, снаружи заизолированные сшитым полиэтиленом. То есть это практически вечные трубы. К сожалению, они не используются на высоком давлении, а большие диаметры, которые необходимы для городской инфраструктуры, очень дорогие, поэтому здесь пока проще использовать стальные трубы. Надеюсь, что эти технологии вскоре дойдут до необходимого уровня.

Стоит также отметить, что новая технология предполагает просто засыпку грунтом. Еще раз подчеркиваю, эта труба прослужит минимум 50 лет, зачем ее укладывать в лотки? Железобетонные изделия приводят к огромному удорожанию замены теплотрассы, а потом это все закладывается в цены и сказывается на потребителях.

По технологии такую трубу тепло- или горячего водоснабжения можно положить рядом с дорогой в газон или в тротуар, засыпать землей и забыть про нее на десятки лет.

Второй момент. Вы наверняка видите, что в Новосибирске под дорогами очень много колодцев. Есть такое понятие, как расширение\сужение металла в зависимости от тепловых нагрузок. Когда по трубе пошла горячая вода, он расширяется, а холодный воздух, промерзание дорог зимой, охлаждение трубы приводит к тому, что металл сокращается. Для минимизации ущерба от этих перепадов используют так называемые компенсаторы, но они до сих пор монтируются по старым технологиям в виде букв «П», причем под дорогами, так как занимают большую площадь. Между тем, в современных теплотрассах сейчас используют прямые компенсаторы, когда на стыке труб применяется устройство, позволяющее трубам как бы двигаться навстречу друг другу. При использовании этой технологии не нужно выкладывать трубу под дорогой. Ее можно разместить под тротуаром или газоном, так как в этой части «пирог» покрытия гораздо дешевле и тоньше, чем на дорогах, а пешеходы не дают такую нагрузку, как машины. В итоге затраты по замене теплотрасс будут меньше.

Рацпредложение

― Какие варианты решения проблемы в этой ситуации возможны, на ваш взгляд?

― Нужно нормально закольцовывать теплосети на левом и правом берегах, чтобы в случае выхода из строя какой-то ТЭЦ спокойно повысить нагрузку на другие и отапливать весь город. Для создания кольца нужно использовать технологию со сжатым полиэтиленом и трубы, которые выдерживают большее давление и температуру. Тогда можно будет ТЭЦ перевести на необходимую полную мощность.

В тоже время, у нас в городе есть жилмассивы, где в данный момент невозможно поднять давление и температуру из-за износа труб. В такой ситуации можно устанавливать тепловые пункты, понижающие давление в теплотрассах, идущих в жилмассивы. За счет этого мы можем избежать массовых аварий на мелких трубах, которые подходят к жилым домам.

― Оценивали ли вы, насколько озвученные вами предложения, реализуемы в Новосибирске? Наверняка тут идет речь о финансировании в миллиарды рублей…

― Но нам же все равно нужно менять теплотрассы. А если делать эту работу, то нужно проводить ее с умом, понимая какую экономию и экономику это позволит получить в перспективе. Например, новую теплотрассу можно проложить рядом со старой под газоном или тротуаром, а старую потом просто обрезать. И не нужно разрывать дороги, перекрывать движение транспорта, заниматься благоустройством, получать штрафы за просроченные работы. Представляете, насколько это ускорит работы по замене теплотрасс и снизит градус недовольства горожан по поводу перекрытых дорог?

Фото предоставлено Дмитрием Лукашевым, фотограф Николай Мелонов.

Питомцы новосибирцев посетили десять стран в 2025 году

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году в аэропорту Толмачёво Новосибирской таможни сотрудники проконтролировали перемещение 940 домашних животных за границу. За рубеж отправлялись только кошки и собаки вместе с владельцами, все они путешествовали авиатранспортом.

Основным направлением поездок стала Турция, которую посетили 237 животных. Также 135 пушистых туристов отправились в Таиланд, 63 – в Узбекистан, 28 – в Азербайджан, 26 – во Вьетнам и 21 – в Китай. Кошки и собаки из Новосибирска побывали в Грузии, Таджикистане, Шри-Ланке и Египте.

Читать полностью

«Десятилетиями объекты стоят и разваливаются»: в Новосибирске эксперты рассказали о судьбе старых зданий на Инской

Автор: Мария Гарифуллина

Одна из старейших улиц Новосибирска — улица Инская — за последние несколько лет сильно изменилась. Здесь строится новый квартал «Инские холмы», и уже практически полностью снесены старые деревянные дома. Их оплакивают историки и ценители деревянного зодчества. Вместе с тем тут же был реализован проект, который можно назвать прецедентом для города: бизнес привел в порядок объект культурного наследия, ему не принадлежащий.

Infopro54 решил запечатлеть Инскую в момент, который можно назвать переломным (когда новое еще не все построено, а старое не все снесено), и поговорить с застройщиком и защитниками наследия.

Читать полностью

Сибирская строительная неделя-2026: профильные события для специалистов отрасли

Это один из плюсов, который ежегодно привлекает в МВК «Новосибирск Экспоцентр» более 400 компаний-участниц и свыше 20 000 профессиональных посетителей. Выставка состоится с 10 по 13 февраля.

В павильонах Международной выставки «Сибирская строительная неделя» работает несколько деловых площадок, ориентированных на разные группы специалистов строительной индустрии.

Читать полностью

В зависшие проекты по «Чистой воде» новосибирский бюджет вложит более 300 млн

Автор: Юлия Данилова

Для достройки объектов в Коченевском, Татарском и Ордынском районах в рамках нацпроекта «Чистая вода» необходимо почти 325 млн рублей млн рублей. Об этом говорится в ответе МинЖКХ Новосибирской области на запрос общественника Евгения Митрофанова.

Администрация поселка готовит документы для ввода в эксплуатацию первого этапа. Полностью завершить объект планируется в декабре 2026 года. На эти цели в областном бюджете заложено 34,8 млн рублей.

Читать полностью

Более миллиона студентов и школьников Сибири оплачивают покупки бонусами

Активных участников программы лояльности «СберСпасибо» среди школьников и студентов в возрасте до 21 года уже больше миллиона человек. За год их число увеличилось на 26%, или более чем на 200 тыс. молодых пользователей.

Чаще других предпочтение «СберСпасибо» отдают студенты и школьники в Красноярском крае, Новосибирской области и Кузбассе. При этом наиболее высокие темпы роста подключения к программе среди молодежи в Тыве, Хакасии и обоих регионах Алтая.

Читать полностью

Искусственный интеллект оценивает резюме новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

Алгоритмы оценки

Внедрение искусственного интеллекта в рекрутинге стало ответом бизнеса на вызовы цифровой эпохи и рост объёма данных. Как отмечает основатель проекта BotB2B Виктор Попов, ручная сортировка сотен откликов уходит в прошлое. По его мнению, ИИ-скоринг стал стандартным инструментом для эффективного рекрутера.

Читать полностью
