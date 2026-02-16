Успех «Пушкинской карты» в Новосибирске: молодежь активно осваивает культурное наследие

Согласно информации от ВТБ, с начала года в регионе было оформлено порядка 125 тысяч «Пушкинских карт». За этот период молодежь уже потратила почти 50 миллионов рублей на культурные развлечения, оплаченные государством. Наибольшим спросом у молодых людей от 14 до 22 лет пользуются киносеансы.

Как отметил Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области, «Пушкинская карта» предоставляет молодежи возможность познакомиться с культурным наследием страны при финансовой поддержке государства. Для дальнейшего использования программы необходимо перевыпустить карты. Ожидается, что активность пользователей возрастет, и в 2026 году общая сумма расходов на культурный досуг со стороны молодежи региона достигнет не менее 600 миллионов рублей.

Региональное Министерство культуры сообщает, что по «Пушкинской карте» в Новосибирской области доступно посещение 234 организаций. Из них 35 являются государственными учреждениями культуры и образования, включая Новосибирский государственный академический театр оперы и балета и Новосибирскую государственную консерваторию имени М. И. Глинки. Также к программе подключены 194 муниципальные и 5 негосударственных культурных организаций. Среди наиболее популярных культурных событий, привлекающих молодежь, выделяются постановки балетов «Лебединое озеро» и «Ромео и Джульетта» в НОВАТе, экспозиция Музея природы, спектакли «Кабаре» и «Братишки» в Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус», а также выставки «Русское искусство XVI-XX веков» и «Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения» в Новосибирском государственном художественном музее.