Сибиряки все больше «затягивают пояса» и погружаются в режим экономии

Покупательские привычки сибиряков продолжают меняться. Об этом говорится в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Эксперты управления выделил три ключевых тренда, которые сформировались в 2025 году.

В округе растет роль маркетплейсов

К концу года сибиряки стали активнее покупать онлайн товары повседневного спроса. На это повлияло развитие маркетплейсов и сокращение сроков доставки за счет строительства логистических комплексов. Все больше покупателей заказывали через интернет одежду и обувь — онлайн-площадки привлекали более широким ассортиментом и скидками.

— Маркетплейсы все чаще становятся для региональных производителей дополнительным каналом продаж. Но у этой медали есть и обратная сторона — офлайн-торговле все сложнее конкурировать с онлайн-платформами. Такая ситуация наблюдается не только в Сибири. Среди рисков для собственного роста в 2026 году компании называют снижение спроса и дефицит кадров, — отметила Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Стоит отметить, что в январе и феврале текущего года тренд на закрытие магазинов в ТЦ в Новосибирской области усилился. Особенно выражен он в фэшн-ритейле: в новосибирских торговых центрах тоже часто закрываются магазины одежды и обуви. На этом фоне предприниматели задаются вопросом о возможном снижении арендных ставок. Но эксперты считают, что на это точно надеяться не стоит — даже в кризис площади ТЦ останутся достаточно дорогими.

При этом ФНС не видит реальную «смертность» новосибирских компаний из-за маркетплейсов. Предприниматели говорят, что фактически закрытых бизнесов гораздо больше, чем указывается в документах.

Спрос на бюджетные форматы

В непродовольственном сегменте в округе вырос спрос на товары длительного пользования перед повышением НДС. Региональные ретейлеры отмечают, что при покупке электроники и бытовой техники, одежды и обуви, а также парфюмерии потребители все чаще выбирают более бюджетные позиции. Спроса среди покупателей электроники с новинок и флагманов сместился на модели предыдущих поколений и более бюджетные бренды.

— По информации автодилеров, в январе продажи автомобилей снизились даже в бюджетном ценовом сегменте после осенней активности покупателей перед повышением утилизационного сбора, — пояснили в Сибирском ГУ ЦБ.

По данным Сибирского таможенного управления, сибиряки за год купили за границей около тысячи электромобилей. Импорт автотранспорта с ДВС для личного пользования серьезно сократился.

Тренд на бюджетные покупки наблюдается в общепите и продовольственной рознице.

— Представители сферы общепита отметили сдержанный спрос и неоднократные случаи отказов от проведения новогодних корпоративов. Крупные региональные продуктовые сети сообщали, что все больше покупателей совершают покупки в рамках акций и спецпредложений, отказываются от дорогих и необязательных позиций, — говорится в комментарии к обзору.

Напомним, по оценке экспертов, по итогам 2025 года средний чек потребителя в округе вырос, но количество позиций в нем сократилось.

В новосибирских магазинах также ощущается сокращение ассортимента. Товары одного производителя «размазываются» по полке там, где раньше были представлены несколько брендов. Речь идет о самых разных продуктах, а не только молочке: крупах, кондитерских и макаронных изделиях, колбасах и т.д.

В продуктовой рознице усилилась экспансия федеральных сетей, что привело к уходу с рынка Новосибирской области части местных специализированных магазинов, конституируют в Сибирском ГУ ЦБ.

Вместо посещения кафе и ресторанов сибиряки все чаще заказывают доставку и покупают готовую еду. По данным INFOLine, по итогам 2025 года рынок готовой еды в России достигнет 1,14 трлн рублей, что на 20% выше уровня 2024 года. Как отмечают аналитики компании, одной из ключевых причин роста рынка является увеличение рост числа одиночных домохозяйств и изменение образа жизни горожан. Сегодня около 37% россиян живут одни — за последнее десятилетие этот показатель вырос в полтора раза. В выручке ритейла готовая еда сегодня занимает 2,5-6,5%. В 2024 году продажи в сегменте выросли на 24%, а к 2030-му ожидаемый рост рынка составит около 40%. Об этом на XI Сибирском форуме «Ритейл будущего» сообщал замминистра промышленности и торговли Новосибирской области Дмитрий Гришунин.

Высокая склонность к сбережениям сохраняется

Потребительскую активность в течение прошлого года стимулировал рост доходов, в том числе зарплат и социальных выплат. Однако высокие банковские ставки стимулировали население больше сберегать и меньше использовать потребительские кредиты.

— Бизнес остается сдержанным в прогнозах. По словам представителей продуктового ретейла — сформировался тренд на более рациональное потребление, более внимательное отношение покупателей к тратам, — констатирует Марина Асаралиева.

При этом спрос на потребительские кредиты в регионе продолжает снижаться. По данным «Объединенного кредитного бюро», в январе 2026 года банки в целом по России открыли минимальное количество кредитных карт за последние 4 года, общий лимит по кредитным картам также опустился до минимума с 2022 года. Например, в Новосибирской области было выдано 21,04 тысячи карт с общим лимитом 2,1 млрд рублей. Средний лимит на карту составлял 100 тысяч рублей. По сравнению с декабрем 2025 года количество выданных карт сократилось на 24%, а объем — на 30%.

Ранее редакция сообщала о том, что на маркетплейсах ожидается рост цен на товары. В том числе в рамках борьбы с контрафактом.