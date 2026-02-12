Поиск здесь...
Новосибирские энергетики начали ремонтную кампанию 2026 года

Дата:

Для этих целей будет выделено более 133,5 млн рублей

Новосибирские энергетики начали ремонтную кампанию 2026 годаНачало рабочего года ознаменовано активной фазой ежегодных ремонтных работ, проводимых компанией «Россети Новосибирск» на энергетических объектах региона.

В Чистоозерном районе Новосибирской области на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ вместо 37 деревянных конструкций уже установлены более долговечные железобетонные опоры. Эти новые опоры отличаются повышенной стойкостью к разнообразным внешним воздействиям, включая сложные погодные условия.

Аналогичные работы были проведены в Здвинском районе, где модернизировали ЛЭП 110 кВ, обеспечивающую электроснабжение четырех высоковольтных подстанций и около 20 социально значимых учреждений, таких как школы, детские сады, ФАПы, больницы, котельные и скважины. На 40 опорах этой линии было заменено 960 изоляторов с использованием автогидроподъемников. Эти работы, выполняемые на высоте до 30 метров, требуют от персонала высокого уровня профессионализма, строгого соблюдения правил охраны труда и хорошей физической подготовки. Благодаря высокой квалификации специалистов и применению специализированной техники, ремонтные мероприятия удалось осуществить без перерывов в электроснабжении и каких-либо неудобств для местного населения.

Проведенный компанией ремонт позволит гарантировать бесперебойную работу оборудования ЛЭП и обеспечить надежный энерготранзит в западной части региона. Основная цель — повышение качества и надежности электроснабжения для жителей, социальных объектов и предприятий в данных районах.

До конца текущего года энергетики планируют заменить свыше 28 тысяч изоляторов и обновить более 2,2 тысячи опор ЛЭП различных классов напряжения (от 0,4 до 110 кВ) на территории Новосибирской области. Для этих целей системообразующая территориальная сетевая организация выделит более 133,5 млн рублей в рамках комплексной программы технического обслуживания и модернизации энергетической инфраструктуры региона.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика Россети Новосибирск

460 фактов незаконного потребления электроэнергии пресекли в Новосибирске

В 2025 году «Россети Новосибирск» подвели итоги своей кампании по борьбе с нелегальным потреблением электроэнергии. Энергетики провели свыше 250 тысяч проверок как среди частных лиц, так и организаций, в результате чего было зафиксировано 464 случая нарушений. Эта цифра на 5% ниже, чем в 2024 году. Общий объем неучтенного потребления электроэнергии составил более 54 миллионов кВт·ч, что эквивалентно сумме свыше 330 миллионов рублей.

Важным аспектом в противодействии хищениям электроэнергии является последующее привлечение виновных к ответственности. В минувшем году специалисты компании совместно с правоохранительными органами активизировали усилия в этом направлении, обработав на 10% больше заявлений по сравнению с предыдущим годом.

Читать полностью

Энергетики направят более 172 млн руб на реконструкцию ЛЭП для угольных разрезов

В Искитимском районе компания «Россети Новосибирск» проводит реконструкцию воздушной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 35 кВ, которая играет важную роль в энергоснабжении угледобывающих предприятий области, таких как «Разрез Богатырь» и «Разрез Колыванский». Реконструкция обусловлена обновлением технических стандартов, необходимых этим предприятиям, чья бесперебойная работа критически важна для экономической стабильности Новосибирской области.

В рамках этого проекта энергетикам предстоит возвести новую секцию ЛЭП длиной около 12 километров, смонтировать 88 опор различного типа, включая 14 анкерных металлических и 74 промежуточных железобетонных. На данный момент установлены 12 металлических и 40 железобетонных опор, причем все работы выполняются в соответствии с установленным планом. После этого будет осуществлен монтаж проводов, а полное завершение всего проекта запланировано на июнь 2026 года. Общий объем инвестиций сетевой компании в модернизацию данной ЛЭП превышает 172 миллиона рублей.

Читать полностью

Энергетики обеспечат электроэнергией экоград в пригороде Новосибирска

В окрестностях Новосибирска компания «Россети Новосибирск» приступила к масштабному проекту технологического подключения к электросетям экограда «12 дворов». На территории этого комплекса, расположенного вблизи наукограда Кольцово, будут возведены около тридцати зданий различного назначения, включающих жилые помещения комфорт-класса и коммерческие площади.

Для гарантированного и стабильного электроснабжения всех объектов энергетики выделят свыше 1,1 МВт мощности, используя узловую подстанцию «Барышевская». Эта подстанция, являющаяся одним из ключевых источников питания наукограда, была недавно модернизирована, что позволило увеличить её мощность в 1,6 раза, достигнув 80 МВА с прежних 50 МВА.

Читать полностью

«Светлая линия» – единый номер по вопросам электроснабжения для клиентов «Россети Новосибирск»

Для потребителей электроэнергии в Новосибирской области функционирует «Светлая линия» — единая горячая линия энергетиков. Сервис разработан для компаний, входящих в Группу «Россети», в рамках стратегии повышения клиентоцентричности, он стал частью масштабной программы цифровизации и модернизации системы обслуживания клиентов в электросетевом комплексе России.

По единому бесплатному номеру 8-800-220-0-220 жители региона могут получить доступ к консультационной поддержке по всем вопросам, касающимся электроснабжения:

Читать полностью

Девять нелегальных майнинг-ферм выявили в Новосибирской области в 2025 году

В течение 2025 года специалисты системообразующей территориальной сетевой организации Новосибирской области обнаружили и прекратили деятельность девяти нелегальных майнинг-ферм, которые осуществляли неучтенный расход электроэнергии. Общий объем похищенной криптофермами электроэнергии составил более 4 миллионов киловатт-часов, что эквивалентно 28 миллионам рублей.

В рамках сотрудничества между различными ведомствами, энергетики совместно с правоохранительными органами систематически проводили рейды в различных местах, результатом которых стало выявление нелегальных майнинг-ферм. К примеру, один из нарушителей установил оборудование для майнинга в контейнере, расположенном на территории авторазбора на Гусинобродском шоссе. Другой инициативный майнер разместил свое оборудование в заброшенном здании на улице Б. Богаткова.

Читать полностью

Новосибирские энергетики легализовали 76% незаконных ВОЛС в 2025 году

Компания «Россети Новосибирск» подвела итоги масштабной деятельности по систематизации размещения оптоволоконных линий связи (ВОЛС) на объектах электросетевого хозяйства. В течение 2025 года специалисты энергокомпании провели обследования почти 28,5 тысяч километров линий электропередач (ЛЭП). В результате этих плановых инспекций было обнаружено более 35 тысяч случаев несанкционированного крепления ВОЛС к опорам. Более половины этих нарушений сосредоточено в Новосибирске и его ближайших окрестностях.

В целях снижения рисков повреждения энергетических объектов и обеспечения возможности проведения полноценного техобслуживания ЛЭП в соответствии с установленными нормами, специалисты систематически демонтируют незаконно размещенные ВОЛС.

Читать полностью
