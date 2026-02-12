Новосибирские энергетики начали ремонтную кампанию 2026 года

Начало рабочего года ознаменовано активной фазой ежегодных ремонтных работ, проводимых компанией «Россети Новосибирск» на энергетических объектах региона.

В Чистоозерном районе Новосибирской области на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ вместо 37 деревянных конструкций уже установлены более долговечные железобетонные опоры. Эти новые опоры отличаются повышенной стойкостью к разнообразным внешним воздействиям, включая сложные погодные условия.

Аналогичные работы были проведены в Здвинском районе, где модернизировали ЛЭП 110 кВ, обеспечивающую электроснабжение четырех высоковольтных подстанций и около 20 социально значимых учреждений, таких как школы, детские сады, ФАПы, больницы, котельные и скважины. На 40 опорах этой линии было заменено 960 изоляторов с использованием автогидроподъемников. Эти работы, выполняемые на высоте до 30 метров, требуют от персонала высокого уровня профессионализма, строгого соблюдения правил охраны труда и хорошей физической подготовки. Благодаря высокой квалификации специалистов и применению специализированной техники, ремонтные мероприятия удалось осуществить без перерывов в электроснабжении и каких-либо неудобств для местного населения.

Проведенный компанией ремонт позволит гарантировать бесперебойную работу оборудования ЛЭП и обеспечить надежный энерготранзит в западной части региона. Основная цель — повышение качества и надежности электроснабжения для жителей, социальных объектов и предприятий в данных районах.

До конца текущего года энергетики планируют заменить свыше 28 тысяч изоляторов и обновить более 2,2 тысячи опор ЛЭП различных классов напряжения (от 0,4 до 110 кВ) на территории Новосибирской области. Для этих целей системообразующая территориальная сетевая организация выделит более 133,5 млн рублей в рамках комплексной программы технического обслуживания и модернизации энергетической инфраструктуры региона.