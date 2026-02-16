Поиск здесь...
Кредиты станут доступнее: крупные банки корректируют ставки вслед за ЦБ

Это решение последовало за шестым подряд понижением ключевой ставки Центрального банка до 15,5%

Крупнейшие финансовые учреждения, включая ВТБ и Альфа-банк, объявили об изменении своих процентных ставок по кредитным и сберегательным продуктам. Это решение последовало за шестым подряд понижением ключевой ставки Центрального банка до 15,5% по итогам заседания 13 февраля. Другие банки, такие как Дом.РФ, Новикомбанк, «Абсолют банк» и ТКБ, планируют принять свои решения на текущей неделе, ориентируясь на рыночную ситуацию, о чем сообщили их представители.

ВТБ снизил процентные ставки в среднем на 3 процентных пункта. Действия регулятора установили новый ориентир для всего розничного кредитного рынка, открывая период постепенного облегчения условий кредитования.

Наиболее оперативно на снижение ключевой ставки отреагирует сегмент потребительских кредитов, где наблюдается возобновление спроса.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, отметил, что ставки по кредитам наличными снижаются, при этом сохраняется взвешенный подход к управлению рисками. Существует устойчивый спрос со стороны клиентов, которые возобновляют отложенные ранее покупки. Это особенно заметно в сочетании с ипотечным кредитованием: люди приобретают жилье и сразу же стремятся решить вопросы, связанные с ремонтом, покупкой мебели и техники.

По оценкам банка, пик процентных ставок по депозитам, который наблюдался в прошлом году, пройден. Банковский сектор перешел в фазу плавного снижения ставок, однако, до конца текущего года они останутся двузначными. Вкладчики, вероятно, предпочтут краткосрочные депозиты сроком на 3-4 месяца. Особое внимание будет уделяться накопительным счетам.

Алексей Охорзин полагает, что наступает время для более осознанного формирования сбережений. Высокие ставки по вкладам способствовали выработке привычки копить, и в этом году россияне будут использовать свои сбережения для решения текущих финансовых задач. Переток средств будет постепенным, в том числе и в сегмент инвестиционных продуктов, особенно среди состоятельных клиентов, отметил он.

Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : кредиты ключевая ставка ВТБ

Выдача кредитных карт в Новосибирской области снизилась на четверть

Автор: Артем Рязанов

В январе 2026 года в Новосибирской области количество новых выданных кредитных карт сократилось на 24% по сравнению с декабрем 2024 года. Всего за первый месяц года было выдано 21 тысяча карт, тогда как в декабре прошлого года их было 27,7 тысячи. Объем кредитного лимита уменьшился на 30% до 2,1 миллиарда рублей, как следует из данных «Объединенного кредитного бюро».

Средний размер кредитного лимита также снизился до 100 тысяч рублей, потеряв около 9 тысяч рублей за месяц.

Успех «Пушкинской карты» в Новосибирске: молодежь активно осваивает культурное наследие

Согласно информации от ВТБ, с начала года в регионе было оформлено порядка 125 тысяч «Пушкинских карт». За этот период молодежь уже потратила почти 50 миллионов рублей на культурные развлечения, оплаченные государством. Наибольшим спросом у молодых людей от 14 до 22 лет пользуются киносеансы.

Как отметил Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области, «Пушкинская карта» предоставляет молодежи возможность познакомиться с культурным наследием страны при финансовой поддержке государства. Для дальнейшего использования программы необходимо перевыпустить карты. Ожидается, что активность пользователей возрастет, и в 2026 году общая сумма расходов на культурный досуг со стороны молодежи региона достигнет не менее 600 миллионов рублей.

От текущих счетов к вкладам: как россияне управляют семейным бюджетом

Согласно данным ВТБ, средний размер средств, удерживаемых на счетах, предназначенных для общих расходов семьи, составляет 20 тысяч рублей. Специалисты банка отмечают, что данная цифра отражает актуальную рыночную тенденцию: большинство россиян предпочитают оставлять на текущих счетах только необходимые для повседневных нужд суммы, а высвободившиеся средства инвестировать во вклады.

Подтверждением этой тенденции к накоплению служит и статистика по банковским картам: в 2025 году средний баланс на них достиг 52 тысяч рублей. Банк объясняет этот показатель возросшим интересом к вкладам и накопительным счетам, которые предоставляют более эффективные инструменты для управления личными финансами.

В полиции рассказали о возбужденных делах с автомошенниками в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

На февральской сессии горсовета Новосибирска вице-спикер Андрей Гудовской поинтересовался у начальника Управления МВД России по городу Новосибирску   Алексея Захарова какие меры принимаются в городе для решения проблемы с мошенничеством в ОСАГО.

— Наш регион попал в зону повышенных тарифов, поскольку на протяжении длительного времени у нас фиксируются мошеннические схемы, связанные с получением выплат по ОСАГО. Это ударило, и по гражданам, и по бизнесу, и по бюджету. Какие меры предпринимаются, чтобы закрыть эти схемы? — спросил Гудовский.

Пенсионеры получили более 1 трлн рублей пенсионных зачислений в 2025 году

В 2025 году банк ВТБ значительно расширил свою клиентскую базу среди пенсионеров. Количество таких клиентов увеличилось на 80%, а совокупный объем пенсионных переводов превысил отметку в 1 триллион рублей. За этот период к финансовой организации присоединились свыше 2 миллионов новых пенсионеров, и в настоящее время пенсию в банке получают более 4,6 миллиона человек.

Самый заметный прирост числа клиентов наблюдался в Республике Крым и Севастополе, в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае. Кроме того, значительный вклад в расширение базы внес переход пенсионеров из РНКБ и Почта Банка.

Облигации стали основным драйвером роста всего рынка частных инвестиций

В 2025 году суммарный объем инвестиционных активов, которыми располагали состоятельные клиенты ВТБ на фондовом рынке, продемонстрировал существенный рост, увеличившись в 1,4 раза до 2,6 триллиона рублей, что эквивалентно приросту в 700 миллиардов рублей. Основным драйвером этой динамики стали облигации и паевые инвестиционные фонды, на фоне которых наблюдался отток капитала из акций.

Портфель долговых инструментов за отчетный период увеличился в 2,7 раза, достигнув 1,2 триллиона рублей, показав рост на 813 миллиардов рублей. Этот значительный подъем объясняется возросшим спросом на различные виды облигаций, как корпоративных, так и государственных. Инвесторы рассматривают их как инструмент, обеспечивающий стабильный и предсказуемый доход в современных условиях. Активная фаза денежно-кредитного цикла и привлекательные процентные ставки сделали этот класс активов ключевым фактором подъема всего рынка частных инвестиций.

