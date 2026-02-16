Кредиты станут доступнее: крупные банки корректируют ставки вслед за ЦБ

Крупнейшие финансовые учреждения, включая ВТБ и Альфа-банк, объявили об изменении своих процентных ставок по кредитным и сберегательным продуктам. Это решение последовало за шестым подряд понижением ключевой ставки Центрального банка до 15,5% по итогам заседания 13 февраля. Другие банки, такие как Дом.РФ, Новикомбанк, «Абсолют банк» и ТКБ, планируют принять свои решения на текущей неделе, ориентируясь на рыночную ситуацию, о чем сообщили их представители.

ВТБ снизил процентные ставки в среднем на 3 процентных пункта. Действия регулятора установили новый ориентир для всего розничного кредитного рынка, открывая период постепенного облегчения условий кредитования.

Наиболее оперативно на снижение ключевой ставки отреагирует сегмент потребительских кредитов, где наблюдается возобновление спроса.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, отметил, что ставки по кредитам наличными снижаются, при этом сохраняется взвешенный подход к управлению рисками. Существует устойчивый спрос со стороны клиентов, которые возобновляют отложенные ранее покупки. Это особенно заметно в сочетании с ипотечным кредитованием: люди приобретают жилье и сразу же стремятся решить вопросы, связанные с ремонтом, покупкой мебели и техники.

По оценкам банка, пик процентных ставок по депозитам, который наблюдался в прошлом году, пройден. Банковский сектор перешел в фазу плавного снижения ставок, однако, до конца текущего года они останутся двузначными. Вкладчики, вероятно, предпочтут краткосрочные депозиты сроком на 3-4 месяца. Особое внимание будет уделяться накопительным счетам.

Алексей Охорзин полагает, что наступает время для более осознанного формирования сбережений. Высокие ставки по вкладам способствовали выработке привычки копить, и в этом году россияне будут использовать свои сбережения для решения текущих финансовых задач. Переток средств будет постепенным, в том числе и в сегмент инвестиционных продуктов, особенно среди состоятельных клиентов, отметил он.