Сильный паводок на малых реках ожидается в Новосибирской области

В Новосибирской области началась подготовка к весеннему паводку. По словам начальника регионального управления МЧС Виктора Орлова, паводок на малых реках в регионе ожидается неблагоприятным.

Он подчеркнул, что важно своевременно вывезти снег как в областном центре, так и в населенных пунктах региона. Это поможет избежать подтоплений.

Аппарат полпреда президента РФ в Сибири также сообщил, что весеннее половодье в некоторых регионах округа будет сложнее, чем в прошлом году. Сейчас в Новосибирской области и на Алтае запасы воды в снегу выше среднего. При этом из-за продолжительных морозов почва промерзла сильнее обычного. Это может замедлить впитывание талых вод и привести к подтоплениям.

Напомним, что половодье пройдет в два этапа:

В апреле ожидается первый этап, связанный с активным таянием снега. Это может вызвать локальные подтопления и повредить инфраструктуру.

Второй этап прогнозируется на май-июнь. В этот период в Обь могут поступить воды из Верхней Оби. Уровень воды в Новосибирском водохранилище поднимется, что приведет к сбросу воды в реку. Это может создать угрозу подтопления дачных участков в пойме.

Ранее редакция сообщала о том, что потепление придет в Новосибирскую область на выходных.