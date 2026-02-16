Поиск здесь...
Банк Уралсиб провел уроки финансовой грамотности в детских учреждениях Новосибирска

Занятия по начальным финансовым знаниям и навыкам для детей проходили в игровой форме и очень понравились детям

Банк УралсибС начала года специалисты Банка Уралсиб провели уроки финансовой грамотности в двадцати пяти детских учреждениях города Новосибирска – детских садах, школах и центрах детского творчества. Занятия по начальным финансовым знаниям и навыкам для детей проходили в игровой форме и очень понравились детям.

В Новосибирске Уралсиб разработал специальную программу по финансовой грамотности для воспитанников детских садов и уже четвертый год успешно проводят такие занятия. Банк ставит своей целью научить детей и подростков правильно ориентироваться в финансовом мире, безопасно пользоваться банковскими продуктами и сервисами, планировать свой бюджет. В 2025 году Уралсиб провел более 70 уроков на тему финансовой грамотности.

«На протяжении нескольких лет Уралсиб проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности в городах своего присутствия в Сибирском регионе. Мы считаем, что, воспитывая финансово здоровое поколение, закладываем основу для стабильной экономики. Это вклад в наше общее благополучие, от которого в конечном итоге выигрывают все: граждане, бизнес и государство», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
