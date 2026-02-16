Банк Уралсиб провел уроки финансовой грамотности в детских учреждениях Новосибирска

С начала года специалисты Банка Уралсиб провели уроки финансовой грамотности в двадцати пяти детских учреждениях города Новосибирска – детских садах, школах и центрах детского творчества. Занятия по начальным финансовым знаниям и навыкам для детей проходили в игровой форме и очень понравились детям.

В Новосибирске Уралсиб разработал специальную программу по финансовой грамотности для воспитанников детских садов и уже четвертый год успешно проводят такие занятия. Банк ставит своей целью научить детей и подростков правильно ориентироваться в финансовом мире, безопасно пользоваться банковскими продуктами и сервисами, планировать свой бюджет. В 2025 году Уралсиб провел более 70 уроков на тему финансовой грамотности.