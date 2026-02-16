Поиск здесь...
В Центробанке оценили, каким отраслям в Сибири хорошо живется

Автор: Юлия Данилова

Дата:

По итогам 2025 года в нескольких сегментах экономики округа наметились серьезные изменения

Загрузка выше среднего

Инвестиционная активность в обрабатывающей отрасли округа в 2023-2024 годах была одной из самых высоких. Предприятия старались быстро нарастить производственные мощности, подстраиваясь под быстро растущий спрос. Об этом говорится в региональном докладе, подготовленном экспертами Сибирского ГУ ЦБ.

— Загрузка мощностей в 2025 году снизилась с максимальных значений, но остается выше средних исторических значений. С учетом лага между инвестициями и вводом объектов в эксплуатацию, производственный потенциал будет расширяться, — уверены в Сибирском ГУ ЦБ.

Например, в 2026 года планируется запуск крупнейшего молокозавода в Новосибирской области. По все видимости, речь идет о предприятии холдинга «ЭкоНива». Компания реализует в Новосибирской области несколько инвестиционных проектов в сфере АПК.  Одним из них является строительство завода по переработке молока и производству сыров в Маслянинском районе. Изначально его планировалось сдать в первом квартале 2021 года. Сообщалось, что на реализацию этого проекта холдинг привлек кредит в «Россельхозбанке» в размере 19 млрд рублей. В апреле 2025 года стало известно, что стоимость проекта за пять лет выросла с 25 млрд до 30 млрд рублей.

Стоит отметить, что обрабатывающие производства стали одним из драйверами развития Новосибирской области в 2025 году.

Всплеск спроса у ликвидных проектов

В декабре предприятия строительной отрасли сообщали в опросе Сибирского ГУ ЦБ о росте текущего спроса в связи с предстоящими изменениями условий семейной ипотеки. Крупные застройщики Новосибирска пояснили, что всплеск спроса затронул девелоперов с более ликвидными проектами, квартиры в которых меньшей площади или с привлекательным местоположением.

Напомним, на начало 2026 года у застройщиков Новосибирска зависли 74 тысячи непроданных квартир. Сейчас застройщики активно лоббируют изменение условий КРТ в качестве господдержки рынка.

Туризм поддержала Азия

В сфере туризма эксперты отметили рост числа бронирований отдыха в январские праздники 2026 года в странах Азии. Региональные операторы поясняют, что это может быть связано с укреплением рубля и увеличением числа чартерных рейсов.

Азиатские страны по итогам 2025 года в целом стали главным двигателем роста зарубежных поездок из Новосибирска. Особенно заметный рост спроса наблюдался на билеты во Вьетнам (+245%), Японию (+182%), Китай (+33%) и Таиланд (+30%).

Напомним, новосибирский аэропорт перетягивает международных пассажиров из соседних регионов. В 2025 году Толмачево побил допандемийный рекорд по пассажиропотоку на зарубежных рейсах.

Деревообработка просела

Низкие мировые цены и крепкий рубль осложняют деятельность предприятий в сфере деревообработки. За 2025 год железнодорожные отгрузки лесопромышленной продукции в Восточной Сибири сократились на 10% г/г, в том числе в Иркутской области — на 9,5% г/г, в Республике Бурятия — практически в 2 раза.

— Особенностью отрасли является тот факт, что предприятия ориентированы на внешний рынок из-за ограничения спроса на внутреннем. Продажи по стране снижаются из-за охлаждения рынка недвижимости. По этой же причине снизилось производство строительных и мебельных плит. По мнению бизнеса, значимыми проблемами отрасли остаются дефицит кадров и лесозаготовительной техники, — констатировали эксперты Сибирского ГУ ЦБ.

В банке также отметили, что объем строительных работ в округе сократился в результате завершения активной фазы части крупных инвестпроектов. Кроме того, в большинстве регионов на фоне охлаждения рынка жилья снизился спрос на строительные материалы и товары для ремонта. Предпочтение потребители все чаще отдают более бюджетным позициям.

Схожие проблемы затронули и мебельный рынок. О падении продаж сообщали производители мебели в Сибири.

Участники рынка также не исключали, что в 2026 году цены на мебель вырастут до 30%. Основными причинами называли серьезное увеличение налоговой нагрузки на бизнес, а также рост цен на материалы.

Эксперты Сибирского ГУ ЦБ констатировали, что в округе происходит восстановительный рост выпуска топливных гранул (пеллет), в основном за счет расширения внутреннего спроса на этот экологичный вид топлива.

Уледобыче продлили господдержку

Падение выпуска из-за сокращения экспорта и спроса сохраняется в угледобыче. В ноябре 2025 года поставки угля на внутренний и внешний рынки уменьшились из-за низких цен, слабого спроса и логистических сложностей.

Большинство угольных компаний Сибири продолжают поставлять уголь по низким ценам, на грани рентабельности и даже в убыток, чтобы не прекращать добычу. Крупный представитель бизнеса в комментарии Сибирскому ГУ ЦБ отметил, что расконсервация приостановившего работу предприятия требует значительных инвестиций и времени.

В ноябре 2025 года правительство Российской Федерации продлило меры поддержки отрасли до конца февраля 2026 года, включая отсрочки по налогу на добычу полезных ископаемых и страховым взносам, механизмы реструктуризации долгов и мораторий на взыскание налоговой задолженности.

При этом сибирские компании начинают осваивать новые рынки. Так в 2025 году уголь впервые начал поставляться из Кузбасса в Панаму.

Эксперты ГУ ЦБ отметили, что в Сибири благодаря росту мирового спроса в 2025 года росла добыча золота. Стоит также отметить, что в округе также планируют развивать кластер редкоземельных металлов.

Кредитная активность снижается

Корпоративный кредитный портфель в Сибири вырос преимущественно за счет выдачи крупных кредитов компаниям энергетического сектора. В то же время задолженность малого и среднего бизнеса по кредитам продолжила снижаться. По информации банков, в декабре 2025 – январе 2026 года заметного роста спроса бизнеса на новые кредиты не наблюдалось.

Ранее редакция сообщала о том, что в Центробанке заметили существенный рост цен в России и констатировали, что эффект от повышения НДС хуже прогнозов

Фото Infopro54. автор: Юлия Данилова.

