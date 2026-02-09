Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 рейтинга лучших дебетовых карт в 2025 году

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 итогового рейтинга лучших дебетовых карт в 2025 году, по версии портала Выберу.ру . В исследование вошли наиболее выгодные продукты крупнейших российских банков по активам (на 01.12.2025 года).

Аналитики портала учли накопленные в ежемесячных исследованиях позиции банков, а также рассмотрели текущие условия дебетовых карт в банковских линейках. При составлении рейтинга эксперты анализировали такие параметры, как стоимость выпуска и обслуживания карты, размер кешбэка на все покупки и в специальных категориях, а также его лимит, правила начисления и обмена бонусных баллов на рубли. Кроме того, они изучили размер процентов на остаток средств, дополнительные опции для держателей карт, включая онлайн-оформление, доставку курьером и скидки, а также ряд других критериев.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры – кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 14% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Условия по карте «Прибыль»

Кешбэк Уралсиб Бонус 1% кешбэка за покупки и до 30% — за покупки у партнеров Уралсиба

Доход на фактический ежедневный остаток денежных средств

до 14% годовых на сумму до 1 000 000 ₽ при совершении покупок на сумму от 10 000 ₽ в месяц

Обслуживание цифровых карт бесплатно

Услуга «Сервис уведомлений» (Push и СМС) Первый месяц бесплатно, далее 99 ₽ в месяц

Снятие наличных в банкоматах Уралсиба и партнеров

Снятие наличных в банкоматах Уралсиба – без комиссии

Снятие наличных в банкоматах партнеров – без комиссии до 300 000 руб. в месяц

Внесение наличных в банкоматах Банка Уралсиб без комиссии

Внесение наличных в банкоматах партнеров бесплатно

до 75 000 ₽ суммарно в месяц в банкоматах Альфа-Банка, ВТБ и Райффайзен Банка

до 100 000 ₽ в месяц в банкоматах ВТБ

Внесение наличных в банкоматах других банков

минимум 99 ₽, комиссия — 1,5% от внесенной суммы