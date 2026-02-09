Поиск здесь...
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 рейтинга лучших дебетовых карт в 2025 году

В исследование вошли наиболее выгодные продукты крупнейших российских банков по активам (на 01.12.2025 года)

Банк УралсибКарта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 итогового рейтинга лучших дебетовых карт в 2025 году, по версии портала Выберу.ру. В исследование вошли наиболее выгодные продукты крупнейших российских банков по активам (на 01.12.2025 года).

Аналитики портала учли накопленные в ежемесячных исследованиях позиции банков, а также рассмотрели текущие условия дебетовых карт в банковских линейках. При составлении рейтинга эксперты анализировали такие параметры, как стоимость выпуска и обслуживания карты, размер кешбэка на все покупки и в специальных категориях, а также его лимит, правила начисления и обмена бонусных баллов на рубли. Кроме того, они изучили размер процентов на остаток средств, дополнительные опции для держателей карт, включая онлайн-оформление, доставку курьером и скидки, а также ряд других критериев.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры – кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 14% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Условия по карте «Прибыль»

Кешбэк Уралсиб Бонус 1% кешбэка за покупки и до 30% — за покупки у партнеров Уралсиба
Доход на фактический ежедневный остаток денежных средств
до 14% годовых на сумму до 1 000 000 ₽ при совершении покупок на сумму от 10 000 ₽ в месяц
Обслуживание цифровых карт бесплатно
Услуга «Сервис уведомлений» (Push и СМС) Первый месяц бесплатно, далее 99 ₽ в месяц

Снятие наличных в банкоматах Уралсиба и партнеров

Снятие наличных в банкоматах Уралсиба – без комиссии
Снятие наличных в банкоматах партнеров – без комиссии до 300 000 руб. в месяц
Внесение наличных в банкоматах Банка Уралсиб без комиссии

Внесение наличных в банкоматах партнеров бесплатно

до 75 000 ₽ суммарно в месяц в банкоматах Альфа-Банка, ВТБ и Райффайзен Банка
до 100 000 ₽ в месяц в банкоматах ВТБ

Внесение наличных в банкоматах других банков
минимум 99 ₽, комиссия — 1,5% от внесенной суммы

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

За два года Новосибирская область недобрала по налогу на прибыль 42 млрд рублей
Плата за воду без счетчика в Новосибирской области повысилась вдвое

Бонусы Спасибо: как сибиряки экономят на доставке еды и топливе

В 2025 году участники программы лояльности «СберСпасибо» смогли сэкономить 12 миллиардов рублей. Экономия стала возможна благодаря использованию накопленных бонусов у многочисленных партнеров программы, где один бонус приравнивался к одному рублю.

Жители Сибири активно применяют бонусы Спасибо в самых разнообразных категориях покупок у партнеров. В зависимости от региона эти бонусы используются для оплаты продуктов в супермаркетах, лекарств в аптеках, детских товаров и других повседневных нужд.

Январь 2026 года стал рекордным по выдаче ипотеки в России

По предварительным оценкам ВТБ, в январе 2026 года объем ипотечных кредитов, выданных российским гражданам на приобретение жилья, достиг отметки приблизительно в 430 миллиардов рублей. Данный показатель является рекордным для первого месяца года за всю историю наблюдений. В Новосибирской области банк отметил двукратный рост как количества оформленных ипотечных договоров, так и совокупного объема выданных средств.

Основным фактором, стимулировавшим столь высокие показатели в начале года, стал повышенный спрос на программу «Семейная ипотека» в преддверии вступления в силу обновленных условий 1 февраля. Число сделок, заключенных в рамках этой программы в январе, увеличилось примерно на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Наибольшая активность наблюдалась в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, на которые в совокупности пришлось около 40% от общего числа сделок.

Банк Уралсиб подвел итоги работы программы стажировок «Уралсиб.Ускорение»

Банк Уралсиб подвел итоги работы программы практик и стажировок «Уралсиб.Ускорение» за 2025 год. По итогам года количество пользователей платформы students.uralsib.ru, которая объединяет участников программы, выросло за год в 1,3 раза – до 7,7 тысяч студентов.

За прошедший год очную практику в банке прошли 569 человек в 32 городах присутствия Уралсиба. Стажировку в банке прошли 60 студентов, из них 27 человек уже трудоустроены на штатные должности в 13 различных подразделениях банка. Важной и уже традиционной частью программы стали мероприятия для студентов вузов, которые банк проводит в разных городах страны, подробно рассказывая о возможностях стажировок и дальнейшего профессионального роста в банке. Всего в 2025 году прошло 18 таких мероприятий, участниками которых стали более 5700 студентов.

Сбер: больше 10 тысяч сибиряков стали студентами с помощью льготного кредитования

Больше 10 тыс. жителей регионов Сибири получили доступ к высшему и среднему специальному образованию с помощью кредитования с господдержкой в Сбере в 2025 году. Это почти на 30% больше, чем годом ранее.

Чаще других к этому финансовому инструменту для получения образования обращаются в Новосибирской области, на долю которой приходится четверть всех выданных в 2025 году образовательных кредитов. Наибольший в Сибири средний чек — 151 тыс. рублей в качестве образовательного кредита — в Томске. Минимальный средний чек зафиксирован в Абакане — 97 тыс. рублей.

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга кредитов наличными за 2025 год

Банк Уралсиб занял 2-е место в рейтинге лучших кредитов наличными в 2025 году, по версии портала Выберу.ру. В него вошли наиболее выгодные предложения крупнейших российских банков по размеру кредитного портфеля на 01.12.2025 года.

При составлении итогового рейтинга аналитики портала учли все накопленные в регулярных ежемесячных исследованиях позиции банков, а также проанализировали текущие параметры кредитов наличными в банковских линейках. Эксперты провели комплексное ранжирование, изучив ключевые критерии продуктов: размер процентной ставки, сумму и срок кредитования, полную стоимость кредита (ПСК), требования к залогу и страхованию, возможность онлайн-оформления и досрочного погашения кредита и ряд других параметров.

Сибиряки чаще всего берут автокредит на Haval, Toyota и Lada

Больше 18 млрд рублей оформили в кредит в Сбере жители регионов Сибири на покупку автомобилей в 2025 г. Объем автокредитования за год увеличился на 17%. Регионами с наибольшим приростом стали Новосибирская, Омская, Кемеровская области и Алтайский край.

Вырос и объем заёмных средств в расчете на одну сделку: если в 2024 средняя сумма автокредита составляла около 930 тыс. рублей, то в 2025 достигла 1,34 млн рублей.

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

