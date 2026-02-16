Из виртуальной среды в обыденную: психолог рассказал новосибирцам зачем нужна Масленица

С 16 февраля в России началась Масленичная неделя. Масленица — это коллективно-народный ритуал, означающий переход цикла, границу до и после. До была зима — темно, холодно, тяжело и трудно. А Масленица — это переход к весне, когда будет хорошо, тепло, радостно и сыто. Люди чувствуют, что пережили сложный период, и дальше всё будет хорошо, комментирует декан факультета психологии Новосибирского государственного педагогического университета Ольга Андронникова.

Психологически этот ритуал позволяет эмоционально очиститься и пережить катарсис, воплощенный в народных гуляниях, переодевании, сжигании чучела, поедании блинов, которые метафорически представляют собой солнце: угощаясь блинами, мы как бы наполняемся солнцем и начинаем сытую и хорошую жизнь.

— Это обращение к архетипам очень полезно для молодого поколения, которое находится в цифровом пространстве и не заземлено. Обращение к народным гуляниям, даже просто участие в хороводе, переносит молодого человека из виртуальной среды в среду социальную и обыденную, обеспечивает существенное снижение тревожности и внутреннего напряжения, — сообщает Ольга Андронникова.

Еще один важнейший эффект Масленицы — социальное единение. Народные гуляния, традиция ходить в гости и печь блины — а всю Масленичную неделю нужно куда-то идти или кого-то угощать — увеличивают социальную активность, дают чувство принадлежности и, опять же, успокаивают. Активные народные забавы дают возможность выбросить эмоции в социально разрешенной и даже одобряемой форме, чтобы накопившееся напряжение не прорвалось в другом, агрессивном варианте.

— В тревожное время, которое мы сейчас наблюдаем, люди особенно нуждаются в ритуалах, которые позволяют ощутить цикличность, свою принадлежность к социуму и к архетипам, дать эмоциональную разрядку и уйти из виртуального мира в мир земной, цикличный, социальный, что, на мой взгляд, крайне хорошо, — подчеркнула психолог.

Как отмечает эксперт, чтобы приобщиться к народным традициям и испытать все сопутствующие эмоции, достаточно одного дня, даже трех часов — выйти на улицу, посетить ближайшие народные гуляния, понаблюдать за весельем и присоединиться к нему, угоститься блином и пообщаться с другими людьми, пришедшими на праздник.

Ранее редакция сообщала о том, что изготовление блинов в Новосибирске за год подорожало на 8%.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.