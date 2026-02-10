Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика

Банк Уралсиб — в Топ-10 самых активных банков в соцсетях в 2025 году

Дата:

Исследование было подготовлено порталом Brobank.ru, оно опирается на показатели пяти платформ: Telegram, ВКонтакте, Одноклассники, Rutube и YouTube

Банк УралсибБанк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых активных банков в соцсетях по итогам 2025 года (6 место), поднявшись на две позиции по сравнению с итоговым рейтингом предыдущего года.

Исследование было подготовлено порталом Brobank.ru, оно опирается на показатели пяти платформ: Telegram, ВКонтакте, Одноклассники, Rutube и YouTube. В выборку попали банки с крупнейшей аудиторией в соцсетях. В рейтинге участники ранжированы по индексу активности, отражающего среднесуточную частоту добавления постов в одной группе, которую кредитная организация использует для общего информирования. Балл увеличивается, если банк добавляет видео на своем канале YouTube или Rutube.

Банк Уралсиб рассматривает социальные сети как один из ключевых каналов взаимодействия с ключевой аудиторией и последовательно развивает свое присутствие на цифровых платформах. Банк активно ведет и совершенствует официальные аккаунты в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках, Дзене и МАХ, оперативно предоставляя клиентам актуальную информацию, поддерживая регулярный контакт со своей аудиторией и поступательно расширяя охват коммуникаций.

Erid: F7NfYUJCUneTUxANCsZ4

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб

1 913
0
0
Предыдущая статья
«Отходов больше, чем планировали»: новосибирцам придется больше платить за вывоз мусора
Следующая статья
Экс-депутат из Новосибирска Пономарев* фигурирует в файлах «Эпштейна»

Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 рейтинга лучших дебетовых карт в 2025 году

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 итогового рейтинга лучших дебетовых карт в 2025 году, по версии портала Выберу.ру. В исследование вошли наиболее выгодные продукты крупнейших российских банков по активам (на 01.12.2025 года).

Аналитики портала учли накопленные в ежемесячных исследованиях позиции банков, а также рассмотрели текущие условия дебетовых карт в банковских линейках. При составлении рейтинга эксперты анализировали такие параметры, как стоимость выпуска и обслуживания карты, размер кешбэка на все покупки и в специальных категориях, а также его лимит, правила начисления и обмена бонусных баллов на рубли. Кроме того, они изучили размер процентов на остаток средств, дополнительные опции для держателей карт, включая онлайн-оформление, доставку курьером и скидки, а также ряд других критериев.

Читать полностью

Бонусы Спасибо: как сибиряки экономят на доставке еды и топливе

В 2025 году участники программы лояльности «СберСпасибо» смогли сэкономить 12 миллиардов рублей. Экономия стала возможна благодаря использованию накопленных бонусов у многочисленных партнеров программы, где один бонус приравнивался к одному рублю.

Жители Сибири активно применяют бонусы Спасибо в самых разнообразных категориях покупок у партнеров. В зависимости от региона эти бонусы используются для оплаты продуктов в супермаркетах, лекарств в аптеках, детских товаров и других повседневных нужд.

Читать полностью

Январь 2026 года стал рекордным по выдаче ипотеки в России

По предварительным оценкам ВТБ, в январе 2026 года объем ипотечных кредитов, выданных российским гражданам на приобретение жилья, достиг отметки приблизительно в 430 миллиардов рублей. Данный показатель является рекордным для первого месяца года за всю историю наблюдений. В Новосибирской области банк отметил двукратный рост как количества оформленных ипотечных договоров, так и совокупного объема выданных средств.

Основным фактором, стимулировавшим столь высокие показатели в начале года, стал повышенный спрос на программу «Семейная ипотека» в преддверии вступления в силу обновленных условий 1 февраля. Число сделок, заключенных в рамках этой программы в январе, увеличилось примерно на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Наибольшая активность наблюдалась в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, на которые в совокупности пришлось около 40% от общего числа сделок.

Читать полностью

Банк Уралсиб подвел итоги работы программы стажировок «Уралсиб.Ускорение»

Банк Уралсиб подвел итоги работы программы практик и стажировок «Уралсиб.Ускорение» за 2025 год. По итогам года количество пользователей платформы students.uralsib.ru, которая объединяет участников программы, выросло за год в 1,3 раза – до 7,7 тысяч студентов.

За прошедший год очную практику в банке прошли 569 человек в 32 городах присутствия Уралсиба. Стажировку в банке прошли 60 студентов, из них 27 человек уже трудоустроены на штатные должности в 13 различных подразделениях банка. Важной и уже традиционной частью программы стали мероприятия для студентов вузов, которые банк проводит в разных городах страны, подробно рассказывая о возможностях стажировок и дальнейшего профессионального роста в банке. Всего в 2025 году прошло 18 таких мероприятий, участниками которых стали более 5700 студентов.

Читать полностью

Сбер: больше 10 тысяч сибиряков стали студентами с помощью льготного кредитования

Больше 10 тыс. жителей регионов Сибири получили доступ к высшему и среднему специальному образованию с помощью кредитования с господдержкой в Сбере в 2025 году. Это почти на 30% больше, чем годом ранее.

Чаще других к этому финансовому инструменту для получения образования обращаются в Новосибирской области, на долю которой приходится четверть всех выданных в 2025 году образовательных кредитов. Наибольший в Сибири средний чек — 151 тыс. рублей в качестве образовательного кредита — в Томске. Минимальный средний чек зафиксирован в Абакане — 97 тыс. рублей.

Читать полностью

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга кредитов наличными за 2025 год

Банк Уралсиб занял 2-е место в рейтинге лучших кредитов наличными в 2025 году, по версии портала Выберу.ру. В него вошли наиболее выгодные предложения крупнейших российских банков по размеру кредитного портфеля на 01.12.2025 года.

При составлении итогового рейтинга аналитики портала учли все накопленные в регулярных ежемесячных исследованиях позиции банков, а также проанализировали текущие параметры кредитов наличными в банковских линейках. Эксперты провели комплексное ранжирование, изучив ключевые критерии продуктов: размер процентной ставки, сумму и срок кредитования, полную стоимость кредита (ПСК), требования к залогу и страхованию, возможность онлайн-оформления и досрочного погашения кредита и ряд других параметров.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Город Недвижимость

Собственники более 15 тысяч зданий в Новосибирске должны получить паспорта фасадов

Бизнес Общество

Продажи детских товаров в Новосибирской области упали на 11%

Общество

Маленькому Ване с диагнозом детский аутизм требуется дорогостоящее лечение

Финансы

Пенсионеры получили более 1 трлн рублей пенсионных зачислений в 2025 году

Общество

Мэрия Новосибирска объявила дату открытия улицы Ленина для машин

Власть

Самая большая музыкальная школа НСО откроет двери 1 сентября 2026 года

Бизнес Общество

Свыше 17% новосибирцев работают в формате частичной занятости

Бизнес Наука

На базе двух институтов СО РАН создадут федеральный исследовательский центр

Бизнес Общество

В новосибирских ТЦ закрываются магазины — на их место приходят фитнес и выставки

Мировые и федеральные новости

Экс-депутат из Новосибирска Пономарев* фигурирует в файлах «Эпштейна»

Власть Общество

«Отходов больше, чем планировали»: новосибирцам придется больше платить за вывоз мусора

Бизнес

Новосибирское агропредприятие «Русское поле» обрело нового владельца

Бизнес

СГК направила золошлаки на рекультивацию объектов в Сибири и стройматериалы

Общество

«Так я ж не чужая!»: эксперты новосибирского вуза пояснили, кто может угощать ребенка конфеткой

Бизнес Власть

За счет тарифа не вывезти: долг новосибирского «Спецавтохозяйства» составляет 1,6 млрд рублей

Финансы

Облигации стали основным драйвером роста всего рынка частных инвестиций

Новосибирцы жалуются на сбои в работе Telegram

Бизнес Власть

Мэрия Новосибирска подала иск к подрядчику метро «Спортивная» на 1,5 млрд

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности