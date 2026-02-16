Поиск здесь...
Новосибирский дилер рассказал, почему сейчас выгодно покупать машину

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Чаще всего за рубежом заказывают японские машины с правым рулём

С введением западных санкций в Новосибирске закрылись автосалоны престижных брендов. В 2023-2024 годах тенденция усилилась, и западные марки уступили место отечественным и китайским производителям. Несмотря на это, сибиряки больше доверяют японским и западным автомобилям, чем российским или китайским, и предпочитают покупать машины с пробегом.

Менеджер автодилера DACARDV Иван Листяк отметил, что большинство заказов машин за рубежом приходится на японские автомобили с правым рулём, особенно с двигателем до 1,5 литров. Лидерами по популярности являются Toyota и Honda, реже встречаются Subaru, а Mitsubishi практически не пользуются спросом.

По его словам, новосибирцы при выборе машины обращают внимание на её экономичность, практичность и доступность запчастей. Лидерами продаж остаются Honda Freed, Honda Freed Spike, Toyota Yaris Cross и Toyota Wish.

— Сейчас повышенным спросом пользуется минивэн Honda Stepwgn в соотношении цена-качество. Другие минивэны оказались под санкциями, привезти такую машину в их обход станет дороже примерно на 350 тысяч рублей, а Honda Stepwgn приходит напрямую. Её стоимость составляет до 1,5 млн рублей. На втором месте по популярности Honda Freed, чья стоимость до 1 млн рублей, — сказал Листяк изданию Горсайт.

По словам Ивана Листяка, китайские автомобили с пробегом тоже присутствуют на рынке, но покупатели их выбирают реже, чем японские. Это связано с тем, что не все готовы рисковать и приобретать машины, которые могут потребовать дополнительных вложений.

— Нет статистики, насколько китайские авто пригодны к ремонту. Люди выбирают их из-за высокого оснащения гаджетами, — пояснил Иван.

Листяк рассказал, что японский автомобиль с левым рулём можно заказать из Китая, но он будет стоить на 200-250 тысяч дороже. Сейчас выгодно покупать японские машины из-за низкого курса йены и падения цен на авто с правым рулём на ту же сумму.

Из Кореи в Сибирь везут премиальные марки: Mercedes, BMW, Audi. Привозить их из Азии выгоднее, чем из Европы, но сейчас они не пользуются спросом из-за предстоящего повышения утилизационного сбора с 1 декабря 2025 года. Сбор особенно вырастет для машин с мощными двигателями и электромобилей. Автодилеры считают, что интерес к этим машинам вернётся после адаптации к новым правилам.

Ранее редакция сообщала о том, что аварийным комиссарам в Новосибирске перекроют «левые» заработки.

Источник фото:Freepik / Автор — standret

Рубрики : Авто

Регионы : Новосибирск

Теги : дилер автомобиль

1 448
0
0
