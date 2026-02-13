Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-4 кредитных карт с бесплатным обслуживанием

Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в подборку кредитных карт с бесплатным обслуживанием и длинным льготным периодом. В исследовании, представленном Банки.ру , рассматривались предложения российских банков на 21.01.2026 г.

«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, получив ее в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» . Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.

Условия кредитования по карте «120 дней на максимум»

Беспроцентный период кредитования до 120 дней

Обслуживание карты бесплатно

Сервис уведомлений

Первый месяц бесплатно, далее 129 ₽ в месяц

Внесение наличных в банкоматах Банка Уралсиб без комиссии

Внесение наличных в банкоматах партнеров без комиссии

до 75 000 ₽ суммарно в месяц в банкоматах Альфа-Банк, ВТБ и Райффайзен

на сумму свыше 75 000 ₽ и до 100 000 ₽ в месяц в банкоматах ВТБ

Внесение наличных в банкоматах других банков

1,5% от суммы внесения, минимум 99 ₽

Размер кредита до 5 млн ₽

Ставка по кредиту от 34,9% годовых

Диапазон ПСК от 21,709% до 69,337% годовых

