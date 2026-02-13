Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-4 кредитных карт с бесплатным обслуживанием

Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в подборку кредитных карт с бесплатным обслуживанием и длинным льготным периодом. В исследовании, представленном Банки.ру, рассматривались предложения российских банков на 21.01.2026 г.
«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, получив ее в день заявки, сразу после подписания документов.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.
Условия кредитования по карте «120 дней на максимум»
Беспроцентный период кредитования до 120 дней
Обслуживание карты бесплатно
Сервис уведомлений
Первый месяц бесплатно, далее 129 ₽ в месяц
Внесение наличных в банкоматах Банка Уралсиб без комиссии
Внесение наличных в банкоматах партнеров без комиссии
- до 75 000 ₽ суммарно в месяц в банкоматах Альфа-Банк, ВТБ и Райффайзен
- на сумму свыше 75 000 ₽ и до 100 000 ₽ в месяц в банкоматах ВТБ
Внесение наличных в банкоматах других банков
1,5% от суммы внесения, минимум 99 ₽
Размер кредита до 5 млн ₽
Ставка по кредиту от 34,9% годовых
Диапазон ПСК от 21,709% до 69,337% годовых
ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ
ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И РИСКИ