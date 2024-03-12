Гости выставки «Россия» могут оформить дебетовую карту Сбера с сибирским колоритом от AI

Посетители павильона Сбера на ВДНХ могут оформить моментальную дебетовую СберКарту с сибирским природным и мифологическим дизайном. Все четыре варианта принта карт созданы нейросетью Kandinsky.

На протяжении недели, с 11 по 17 марта, гости павильона Сбера на выставке «Россия» на ВДНХ смогут поближе познакомиться с технологическими разработками, историей и культурой регионов Сибири. В программе — большое количество активностей для детей и взрослых: от квиза об истории развития сибирских регионов до мастер-класса по сборке настоящего робота.

Еще гости павильона Сбера в эти дни смогут раскрасить города Сибири – книжка-раскраска была создана с использованием цифровых технологий Сбера – нейросети Kandinsky и сервиса GigaChat специально для выставки «Россия». А также обзавестись сибирскими стикерпаками, эксклюзивными открытками с изображением достопримечательностей Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Алтай, Хакасия и Тыва. И взять себе или в подарок сибирский мерч.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбербанка:

«Сибиряки гордятся природой и достопримечательностями своего региона. Мы рады представить гостям выставки «Россия» на ВДНХ изображения с сибирским дизайном, который можно выбрать в качестве принта на дебетовую карту».

Международная выставка-форум «Россия» — демонстрация главных достижений страны. Её участники — все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. ВДНХ — масштабная проекция всей России. В павильоне Сбера посетителей ожидают: выставка технологий и инноваций банка; насыщенная образовательная программа от Российского общества «Знание» и Сбера; экскурсии; детская зона с аниматорами и мастер-классами; тематические дни.

Экспозиция Сбера на международной выставке-форуме «Россия» находится в павильоне №2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Вход для всех бесплатный. Чтобы не стоять в очереди, можно заранее записаться на экскурсию на сайте павильона.