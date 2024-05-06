Как пенсионеру получать 16,5 % годовых со вклада

Ставка 16,5 % годовых фиксированная и действует в течение всего срока вклада без выполнения дополнительных условий. Важно просто иметь документ, подтверждающий пенсионный статус.

Проценты выплачиваются ежемесячно. *Если сумма вклада составит 2 000 000 рублей, банк начислит 82 049,18 рублей. Если положить на вклад 50 000 рублей, можно получить 2051,23 рубля.

Минимальная сумма вклада «Пенсионный 2**» — 5000 рублей. Максимальная — 2 000 000 рублей.

Открыть вклад можно в ближайшем к вам офисе банка. Если у вас остались вопросы — оставьте заявку на консультацию или позвоните по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-3333-555.

Важно, что сумма до 1,4 млн рублей, размещённая на вкладе, застрахована в рамках Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Помимо выгодных условий по вкладу, Банк «Левобережный» ежемесячно индексирует пенсию и выплачивает её раньше, чем происходят зачисления из Фонда пенсионного и социального страхования.

**Вклад открывается при наличии документа, подтверждающего пенсионный статус. Минимальная сумма вклада «Пенсионный 2» —5 тыс. ₽, максимальная сумма — 2 млн ₽. Срок — 91 день. Ставка — 16,5% годовых. Дополнительные взносы не принимаются. Расходные операции не предусмотрены. Зачисление процентов производится ежемесячно на отдельный счет и по окончании срока вклада. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке 0,01 % годовых, ранее выплаченные проценты пересчитываются, излишне выплаченные проценты удерживаются из суммы вклада. Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343. ИНН 540 415 4492.