Курорт Сбера «Манжерок» на Алтае теперь можно посетить за бонусы СберСпасибо

С 5 октября за бонусы СберСпасибо доступно проживание, в том числе при онлайн-бронировании номеров. Кроме того, бонусами можно рассчитаться в ресторане «Горный», который находится на территории курорта.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского Сбербанка: