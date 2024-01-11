Квартиры от лидера рынка: почему покупатели выбирают жилье от ГК «Расцветай»

По информации агрегатора «ДОМ.РФ», опубликованной в телеграм-канале независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, ГК «Расцветай» возглавила топ-10 застройщиков по суммарной выручке и числу проданных квартир в 2023 году. Прежде всего, это признание покупателей, которые проголосовали за компанию своими деньгами, приобретая жилье у застройщика.

Важный фактор успешности девелоперской компании — земельный банк и его регулярное пополнение. По данным «Единого ресурса застройщиков», ГК «Расцветай» в течение нескольких лет лидирует в Новосибирской области по объемам текущего строительства. Компания возводит в регионе 580 559 кв. м жилья.

Сейчас в портфеле застройщика — более 12 тысяч строящихся квартир. Есть предложения на любой бюджет и разные сценарии жизни.

В Новосибирске особенно популярны квартиры по линии метро. Жилые комплексы «Сакура Парк», «Расцветай на Красном» и «Тайм Парк Апартаменты» подойдут для людей с активной жизненной позицией: здесь развитая транспортная инфраструктура в пятиминутной доступности. Большим спросом пользуется новый проект — «Расцветай на Дуси Ковальчук». Его неоспоримое преимущество — локация: с одной стороны, до станции метро «Заельцовская» 14 минут пешком, а с другой — рядом расположен зеленый массив Ельцовского парка.

«Расцветай на Авиастроителей» расположен в тихом и атмосферном уголке Дзержинского района. Вокруг — архитектура в стиле неоклассицизма, местные жители сравнивают свои уютные дворики с питерскими. Крупные торговые сети, школы, детские сады, центры детского творчества, медицинские центры, фитнес-залы, стадион «Чкаловец» — все в шаговой доступности.

Еще в одном комфортном месте возводятся кварталы «Расцветай на Игарской» и «Акация на Игарской». Площадь проекта — более 15 га. Безопасная, уютная внутриквартальная атмосфера, двор-парк в сочетании с развитой социальной инфраструктурой Калининского района делают кварталы «Расцветай на Игарской» и «Акация на Игарской» удобными для семей с детьми.

Любители левобережья по достоинству оценят кварталы «Расцветай на Зорге» и «Цветной бульвар», в 10 минутах от которого расположен семейно-торговый комплекс «МЕГА».

Кому важно природное окружение — подойдут экокварталы «На Кедровой» и «Сосновый бор». Вдоль улицы Кедровой строится одноименный квартал площадью 28 га. Концепция «город в городе», собственная продуманная инфраструктура: застройщик зарезервировал участки под два детских сада и школу.

Квартал «Сосновый бор» расположен в поселке Кудряшовском. Рядом — река, сосновый бор. Квартиры в такой локации позволят совмещать преимущества жизни на природе и городские плюсы.

В условиях, когда ипотечные ставки на вторичку выросли, приобретение готового жилья на льготных «новостроечных» условиях особенно выгодно. В линейке ГК «Расцветай» есть варианты, которые уже сданы в эксплуатацию. Это дома первой очереди «Расцветай на Зорге», «Сосновый бор», «Цветной бульвар», «Акация на Игарской». В этих проектах можно приобрести квартиры с готовым ремонтом.

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

тел. +7 (383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

Красный проспект, 165

гкрасцветай.рф

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«Сакура парк» — застройщик ООО СЗ «Астра»; «Тайм Парк Апартаменты» — застройщик ООО СЗ «Янтарь»; «Расцветай на Красном» — застройщик ООО СЗ «Расцветай на Красном»; «Расцветай на Дуси Ковальчук» — застройщик ООО СЗ «Премьера»; «Расцветай на Игарской» — застройщик ООО СЗ «Аквамарин»; «Акация на Игарской» — застройщик ООО СЗ «Аквамарин»; «Расцветай на Зорге» — застройщик ООО СЗ «Темпо»; «Сосновый бор» — застройщик ООО СЗ «Магнолия»; ЭКО-квартал на Кедровой — застройщик ООО СЗ «Антей»; «Цветной бульвар» — застройщик ООО СЗ «Вербена». Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф