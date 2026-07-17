Новосибирское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» приняло стратегию на четыре года

Итоги и выборы

В Новосибирске прошла отчетно-выборная конференция областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Высший руководящий орган отделения, собирающийся раз в четыре года, подвел итоги прошедшего цикла, утвердил новый состав управленческих структур и определил приоритеты работы до 2030 года.

Ключевым событием встречи стало переизбрание председателя отделения. Делегаты единогласно поддержали кандидатуру Игоря Салова, который сохранил пост еще на один четырехлетний срок. Вместе с утверждением руководителя была одобрена предложенная им программа развития, сфокусированная на усилении экспертной поддержки МСП и расширении инструментов влияния на региональную деловую среду.

Кадровые решения

Конференция утвердила отчеты всех руководящих инстанций — совета отделения, вице-председателей и контрольно-ревизионной комиссии (КРК). В обновленный состав КРК вошли Ольга Корпачева (избрана председателем комиссии), Ирина Морозова и Наталья Рапота. Новому составу комиссии предстоит обеспечить прозрачность финансово-хозяйственной деятельности отделения и контроль за соблюдением уставных норм.

Совет отделения

Сформирован новый совет отделения из 12 действующих членов организации. В его состав вошли Светлана Антонова, Адам Бекбузаров, Александр Буравков, Даниил Веселов, Светлана Гердюк, Марина Москаленко, Марина Синицына, Петр Смиренко, Надежда Стародубова, Антон Степанов, Артем Трифонов и Дмитрий Шарков.

Совет представляет широчайший срез деловой активности региона: банковский сектор, промышленные предприятия, сферу услуг, страховой рынок, образовательные учреждения и сегмент малого бизнеса. В организации подчеркивают, что подобная отраслевая диверсификация позволит точечно отрабатывать запросы предпринимателей и оперативно внедрять профильные инициативы.

Цифры роста и лидерство в рейтинге

Представляя отчет за четырехлетний период, Игорь Салов акцентировал внимание на количественных и качественных изменениях. За это время членская база отделения выросла практически вдвое — сегодня в него входят более 900 предпринимателей региона.

Ключевые показатели деятельности реготделения:

проведено около 800 мероприятий различного формата;

открыты новые отраслевые комитеты и местные отделения;

расширен штат исполнительной дирекции;

запущена горячая линия для оперативного консультирования бизнеса;

значительно увеличен информационный охват.

По итогам внутреннего федерального рейтинга среди 87 отделений организации Новосибирская область стабильно удерживает позиции в первой двойке, что подтверждает высокую эффективность работы команды и востребованность ее услуг в предпринимательской среде.

Представительство на федеральном уровне

Завершающим пунктом повестки стало избрание делегатов на очередной Съезд «ОПОРЫ РОССИИ», который пройдет в Москве в октябре 2026 года. На федеральной площадке делегаты примут участие в выборах президента организации, руководящих структур и обсудят ключевые направления развития общероссийского объединения на среднесрочную перспективу. Для новосибирского отделения это станет возможностью транслировать на федеральный уровень успешные региональные практики и лоббировать интересы сибирского бизнеса.

Ранее редакция сообщала о том, что сообщество новосибирских предпринимателей вновь признано одним из лучших в стране.