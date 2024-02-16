Молодой женщине прилетело в голову колесо автобуса

В Санкт-Петербурге местной жительнице отлетело в голову автобусное колесо, передает издание «Фонтанка».
На данный момент известно, что инцидент произошел около дома 23 по Выборгскому шоссе. 31-летнюю женщину госпитализировали с тяжелой травмой, врачи диагностировали у нее очаговую травму головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние. Ею занимаются нейрохирурги.
По сведениям издания, состояние горожанки средней степени тяжести.
Полиция проводить проверку.
Фото: freepik.com, wirestock
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