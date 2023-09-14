МСБ из любого региона России может оформить кредит в Банке «Левобережный»

Даже если у компании нет расчетного счета в банке и ещё не оформлено ни одного банковского продукта — подать заявку на кредит и подписать договор можно без очной идентификации с помощью единой биометрической системы.

Для успешного прохождения идентификации руководителю компании необходима авторизация на сайте «Госуслуг» и наличие сданной биометрии у любого официального оператора сбора биометрических данных.

«Таким образом, мы стараемся, чтобы процедура оформления кредита была максимально удобной для компаний МСБ, которая позволит получить кредит на любые цели для бизнеса полностью без визита в банк», — прокомментировал начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса Банка «Левобережный» Елена Новак.

С условиями кредитования можно ознакомиться на сайте. Если у вас возникнут вопросы — на них с удовольствием ответят специалисты контакт-центра по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-3333-555.