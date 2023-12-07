Новосибирцы в числе первых увидят фильм об известном дзюдоисте и паралимпийце Олеге Крецуле

Новосибирцы в числе первых увидят фильм о знаменитом дзюдоисте и паралимпийце Олеге Крецуле — в официальный кинопрокат картина выйдет через неделю. После премьеры зрители смогут поделиться впечатлениями от просмотра и обсудить фильм с продюссером Анной Шалашиной, специально приехавшей в Новосибирск, а также с исполнителями главных ролей Сергеем Волковым и Владимиром Гарцуновым, которые подключатся по видеосвязи.

Дебютная работа режиссера Александры Лихачевой драма «Крецул» — это не просто биография, это история преодоления, торжества силы духа и настоящей преданной дружбы. В возрасте 22 лет мастер спорта, вице-чемпион Европы и участник Олимпиады в Атланте Олег Крецул через несколько дней после свадьбы попадает в страшную аварию. Молодая жена погибает, а он навсегда лишается зрения. Вернуться к жизни главному герою поможет друг Виталий, благодаря его поддержке спортсмен найдет в себе силы восстановиться и продолжить заниматься дзюдо. Позже он одержит множество побед и выиграет Паралимпиаду в Пекине.