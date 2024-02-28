Облил ее бензином и поджег: сибиряк заживо сжег свою бывшую жену в торговом павильоне

По решению Иркутского областного суда, 41-летний обвиняемый в зверском убийстве бывшей супруги приговорен к лишению свободы сроком на 20 лет, сообщает пресс-служба суда.

Трагедия произошла весной минувшего года. Мужчина пришёл к своей бывшей жене на место ее работы в торговый павильон, где облил ее бензином из канистры и поджёг. Очевидцы вызвали пожарных и полицию. Однако к моменту их прибытия тело 37-летней женщины было обожжено на 60%. Ее незамедлительно доставили в медицинское учреждение, однако, через восемь дней она умерла.

Поджигатель был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Судебное заседание проходило с участием присяжных заседателей, которые и вынесли обвинительный вердикт. При этом окончательное наказание определил суд.

Пять лет осужденный проведёт в колонии строгого режима, ещё 15 — в колонии особого режима. Кроме убийства (ст. 105 УК РФ), его судили по статье «Уничтожение имущества» (ст. 167 УК РФ). Его действия повлекли за собой не только смерть человека, но и нанесли ущерб владельцу торгового павильона на 600 тыс. рублей.