Пользователям сервиса ВТБ в VK стали доступны новые опции

«Мы активно работаем над развитием Банка в VK и стараемся предвидеть самые необходимые для наших клиентов опции. Cегодня уже около 100 тысяч пользователей общаются с чат-ботом ВТБ во «ВКонтакте». Новые возможности, которые сегодня стали доступны в Банке в VK, уже длительное время работают в сервисах ВТБ Онлайн, поэтому пользователи уже могли оценить их удобство. По отзывам клиентов, сервис стал удобной альтернативой привычным площадкам онлайн-банка и позволяет им совмещать несколько задач, не совершая лишних действий», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

Для того чтобы посмотреть детальную информацию по карте, после входа в сервис следует перейти в раздел «Баланс» и нажать на нужный продукт. Также после этого станут доступны новые опции для управления картой и возможность переименовать продукт под свои задачи. Напоминаем, воспользоваться Банком в VK можно через официальное сообщество ВТБ. Перейдите в чат с сообществом и далее отправьте любое сообщение, нажав на кнопку «ВТБ Онлайн». Затем введите логин и пароль или пройдите авторизацию через СМС для входа.

Банк в VK появился в апреле 2023 года на платформе «ВКонтакте». Сервис обеспечивает клиентам ВТБ доступ к счетам, картам и другим банковским продуктам. Например, через Банк в VK можно совершать платежи, включая плату счетов одним пакетом, переводы, просматривать историю операций и баланс. Около 100 тысяч пользователей общаются с чат-ботом ВТБ во «ВКонтакте». Клиенты активно интересуются просмотром баланса счетов (90%), а среди операций самой популярной стал перевод через СБП (60%).

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