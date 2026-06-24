У нелегальных торговцев в Новосибирске изъяли около 10 тонн арбузов и дынь

В Октябрьском районе Новосибирска в ходе рейда по выявлению мест нелегальной торговли, у предпринимателей было изъято около 10 тонн бахчевых культур, которые реализовывались с нарушением закона.

Специалисты отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Октябрьского района провели проверку торговых точек на Гусинобродском шоссе. В результате проверки были обнаружены нарушения возле торгового центра «Зима».

Во время рейда выявили точки нелегальной торговли арбузами и дынями. Продавцам выписали протоколы об административном правонарушении.

В городской администрации подчеркнули, что приобретение продуктов в местах, не предназначенных для торговли, может быть вредным для здоровья. Обычно такие продажи осуществляются без учета санитарных норм, часто на улице, из машин или вблизи оживленных дорог.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске полицейские изъяли 3,6 тысяч пачек сигарет на 500 тысяч рублей.