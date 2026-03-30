Новосибирские санатории заработали на росте стоимости путевок

Новосибирская область заняла третье место в Сибири по количеству гостей, отдохнувших в региональных санаториях (итоги 11 месяцев 2025 года): 89 тысяч человек. Это на 3,5% меньше, чем годом ранее. При этом доходы региона, полученные от предоставления санаторных услуг, составили 2.8 млрд — на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года. По доходам в отрасли регион оказался на втором месте в Сибири, отмечают аналитики сервиса «Санатории‑России.рф».

Первое место в Сибирском федеральном округе и по количеству гостей и по заработанным индустрией средствам ожидаемо занимают санатории Алтайского края. За 11 месяцев 2025 года они приняли 159 тысяч отдыхающих (+1,4%). Доходы увеличились на 15% и составили 10 млрд рублей.

На втором месте по количеству гостей находятся санатории Кемеровской области (Кузбасса). За 11 месяцев в них прошли санаторно-курортное лечение и оздоровление 106,5 тысяч человек (на 3% меньше). На предоставлении этих услуг регион заработал 2 млрд рублей.

В целом в Сибири санатории за 11 месяцев приняли 580 тысяч отдыхающих (-2%). Доходы санаторно-курортных учреждений Сибири составили 19 млрд рублей (+10,3%). 5 место в рейтинге округов. Стоит отметить, что по России лидируют санатории ЮФО. За 11 месяцев 2025 года в них отдохнули 2 миллиона человек (-3%). На отдыхающих курорты заработали 75,5 млрд рублей (+3,3%).

Член правления Национальной курортной ассоциации (НКА) и основатель сервиса «Санатории‑России.рф» Евгений Терентьев констатирует, что рост доходов в отрасли в 2025 году был обеспечен в основном за счет повышения стоимости путевок, что стало сдерживающим фактором и привело к сокращению числа отдыхающих. В 2026 году, по его словам, без изменения подхода негативная тенденция сохранится.

Напомним, по данным Минэкономразвития, объем платных туристических услуг, предоставленных отраслью в Новосибирской области, в 2025 году достиг 25 миллиардов рублей, что позволило региону занять первое место в Сибири и 12-е в Российской Федерации. Количество гостей, разместившихся в коллективных средствах размещения, превысило 1,5 миллиона человек. Общее число туристических поездок за год составило более 3 миллионов.

