Проверки гостиниц и баз отдыха начались в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Дата:

На конец февраля разрешение на размещение туристов в регионе получил 341 объект

В 1 квартале 2026 года в Новосибирской области запланированы выездные обследования 11 коллективных средств размещения (КСР), ведется работа по информированию и предупреждению нарушений, разъяснительные консультации, беседы с руководителями КСР. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Минэкономразвития региона.

В 2025 году министерством экономического развития проведены выездные обследования 6 КСР, по результатам обследований вынесены предостережения в части «несоблюдения требований законодательства по вхождению в реестр классифицированных средств размещения».

Аккредитованный эксперт по классификации Ольга Стусь отметила, что она не в курсе начавшихся проверок. Также о них, по ее словам, не знают в предпринимательском сообществе, работающем в сфере гостеприимства.

— У нас нет информации о том, кого и на основании чего проверяют. Это жалоба гостя, приказ, участие в реестре Росаккредитации? Списков, кто попадает под проверки, их график, какие обязательные требования должны выполняться компаниями, тоже никто не видел, — заявила собеседница редакции.

При этом она отметила, что сервис Росаккредитации постоянно висит и вылетает, в результате предприниматели неделями не могут включить в реестр уже подготовленные документы.

—Это чисто технически невозможно. Например, с 27 февраля реестр не грузится вообще. Между тем, сейчас происходит очень много изменений, которые влияют на предпринимательское сообщество и бизнес ждет диалога и разъяснений со стороны органов власти, курирующих это направление, а не штрафов, — подчеркнула собеседница редакции.

По ее словам, сейчас более актуальны проверки не КСР, а горнолыжных трасс, работающих в Новосибирской области.

— У нас до сих пор в регионе в реестр входят всего две трассы, расположенные в Кольцово. Владельцы и управляющие остальных начали собирать документы, а потом их активность стихла. Сидят в ожидании непонятно чего, либо надеются, что этот сезон переживут без включения в реестр, а потом летом, без снега будут проводить аттестацию? Вот здесь сегодня в первую очередь нужно проводить проверки, так как это напрямую влияет на безопасность, — уверена Ольга Стусь.

Напомним, гостиницы, отели, глэмпинги (разновидность кемпинга, объединяющая комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе), апартаменты и базы отдыха Новосибирской области, которые не входят в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии, с 1 сентября 2025 года не могут официально принимать гостей.

Для того, чтобы войти в реестр предприниматели должны пройти расширенную самооценку по чек-листу и предоставить подтверждающие документы. Владелец отеля должен определить тип средства размещения и соответствие требованиям номеров. На втором этапе он обязан направить заявление в Росаккредитацию, чтобы получить «звездность».

По состоянию на 2 марта на территории региона в Едином реестре объектов классификации в сфере туристской индустрии зарегистрировано 404 КСР (341 КСР из них имеют статус «действует», 11 «приостановлен», 33 «прекращено»).

Если гостиница или база отдыха работает нелегально, то должностным лицам придется заплатить штраф — до 70 тысяч рублей, юрлицам и ИП — до 450 тысяч, сообщали в Минэкономразвития Новосибирской области. При повторном нарушении штрафы увеличиваются: до 100 тысяч для должностных лиц и от 2,5 до 4% годовой выручки, но не менее 500 тысяч рублей, для юрлиц и ИП.

Кроме того, федеральным законом утверждены штрафа за несоответствие отеля требованиям, заявленным в реестре. Здесь штрафы могут доходить до 40 и 170 тысяч, а при повторении нарушения — до 60 и 300 тысяч рублей соответственно.

Гостиницы, не вошедшие в реестр Роскредитации, не могут размещать рекламу без указания регистрационного номера, в том числе на сайтах агрегаторов бронирования — за это также грозит штраф.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о ситуации на рынке краткосрочной аренды. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

