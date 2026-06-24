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Власть

Конкурс журналистов «Сибирь.ПРО»: «Норникель» учредил номинацию о производственном потенциале страны

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Победа присуждается за публикации, посвящённые деятельности крупных индустриальных предприятий, внедрению современных технологий, экологическим инициативам и людям труда

Президент Российской Федерации обозначил стратегию по трансформации экономики страны, согласно которой главным фактором успеха станет подготовка высококвалифицированных кадров, способных к разработке и внедрению передовых технологий в промышленность. В связи с этим особое внимание уделяется развитию сотрудничества, налаживанию эффективных производственных связей и обеспечению кадрами Сибирского федерального округа.

Полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев отметил, что Сибирь является ключевым научным и промышленным центром России. Если промышленность сибирских регионов будет развиваться опережающими темпами, это положительно скажется на смежных отраслях и уровне жизни сибиряков.

Деятельность генерального партнёра конкурса, ПАО «ГМК «Норильский никель», полностью соответствует задачам модернизации отечественной промышленности. Являясь лидером горно-металлургической отрасли, компания вносит значительный вклад в обеспечение России базовыми металлами.

«Норникель» учредил номинацию «Сибирь ПРОмышленная». Победа присуждается за публикации, посвящённые деятельности крупных индустриальных предприятий, внедрению современных технологий, экологическим инициативам и, разумеется, людям труда. Экспертное жюри рассмотрит материалы о международном сотрудничестве, наращивании экспортного потенциала, совместных инвестиционных проектах в сфере высокотехнологичных производств, а также о вопросах достижения технологической независимости.

Николай Уткин, первый вице-президент – руководитель блока по взаимодействию с органами власти ПАО «ГМК «Норильский никель», подчеркнул значимость конкурса «Сибирь.ПРО» для поддержания высокого уровня журналистского мастерства. По его словам, «Норникель» постоянно делится своим опытом и лучшими практиками, совместно с другими руководителями компаний занимается поиском эффективных путей преодоления производственных ограничений. Профессиональное освещение достижений и инвестиционных проектов в области высокотехнологичного производства является мощным стимулом и существенным вкладом в развитие промышленного и технологического потенциала как отдельных компаний, так и страны в целом.

К рассмотрению принимаются работы, включая спецпроекты и рубрики, опубликованные в печатных, электронных или интернет-СМИ в период с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года.

Фото предоставлено ИК МАСС

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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирcк

Теги : СибирьПро конкурс журналистов

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В Новосибирске начали ремонт подпорной стенки на Ипподромской магистрали

В Новосибирске начали ремонт подпорной стенки на Ипподромской магистрали

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске заключён муниципальный контракт на строительно-монтажные работы по восстановлению подпорной стенки и участка автомобильной дороги на Ипподромской магистрали — одной из ключевых транспортных артерий города. Подрядчиком выступит ООО «ПК МВГ», сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

Работы развернутся на участке от улицы Писарева до улицы Гоголя (справа по ходу движения в сторону улицы Фрунзе), в районе дома № 49. Согласно контракту, завершить восстановление планируется к февралю 2027 года, однако подрядчик рассчитывает сдать объект уже в текущем году.

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В Новосибирской области АЗС получили рекомендации по нормам реализации топлива

Автор: Артем Рязанов

На заседании оперативного штаба под председательством заместителя губернатора Новосибирской области Олега Клемешова обсудили ситуацию с топливообеспечением в регионе. В совещании приняли участие представители топливного рынка. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в официальном канале в МАХ.

— По данным штаба, поставки топлива в Новосибирскую область идут в соответствии с планами. За минувшие сутки все сети АЗС в регионе стабильно обслуживали розничных покупателей. При этом на отдельных станциях временно отсутствовали некоторые виды бензина — это связано со сроками прибытия и разгрузки бензовозов, — говорится в сообщении.

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Новосибирск готовит первый в России научный туристический маршрут

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области утвердили состав объектов, которые войдут в маршрут «Наука на вкус. Новосибирск». Защита проекта на федеральном уровне запланирована на второе полугодие 2026 года. Это будет первый в России национальный туристический маршрут в сфере научно-популярного туризма.

— В этом году мы выходим на защиту первого в России национального маршрута в сфере научно-популярного туризма и во втором полугодии двадцать шестого года планируем его защитить, — рассказала на пресс-конференции  заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова.

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В Новосибирске снесут три здания ради КРТ у набережной

Автор: Оксана Мочалова

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев утвердил постановление о заключении договора о комплексном развитии территории в Октябрьском районе — на улице Водопроводной, недалеко от Речного вокзала и Михайловской набережной.

Инвестором проекта выступает АО «Специализированный застройщик «Береговое», которое уже осваивает территорию рядом с берегом Оби.  Компании предстоит освоить участок площадью 8 337 кв. метров в кадастровом квартале 54:35:074265. Согласно условиям КРТ, здесь будет возведен жилой комплекс смешанной этажности — от 9 до 30 этажей, рассчитанный на 700 жителей. Общая площадь всех объектов застройки составит 35 тыс. кв. метров, из которых непосредственно жилая площадь (без балконов и лоджий) — 21 тыс. кв. метров.

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Даниил Поносов: Риск формальной «подгонки» ЭКГ-рейтинга исключить невозможно

Автор: Юлия Данилова

Российские компании во многих регионах страны изучают ЭКГ-рейтинг, чтобы получить приоритетный доступ к мерам господдержки. В Новосибирской области закон об ЭКГ-рейтинге, а также список преференций для бизнеса, который займет верхние строчки рейтинга, был принят весной 2026 года. Он дает преимущества компаниям, набравшим более 91 балла из 170 возможных: ускоренное рассмотрение обращений и оказание государственных услуг, кадровую и имиджевую поддержку, возможность применения показателя деловой репутации при участии в госзакупках. Руководитель регионального подразделения Сибирь Lindaily Даниил Поносов прокомментировал новый инструмент оценки компаний, а также высказал свою точку зрения о том, насколько реально для бизнеса повысить позиции в новом рейтинге.

— Даниил, по вашим оценкам, зачем российскому бизнесу сегодня ЭКГ-рейтинг? У компаний сейчас немало забот, связанных с по-прежнему высокой ключевой ставкой, падением покупательского спроса, геополитическими рисками, а сейчас повсеместно начали внедрять ЭКГ-рейтинг.

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Под угрозой урожай и дачные посадки: в Новосибирской области зафиксированы суховеи

Автор: Артем Рязанов

Агрометеорологи «Западно‑Сибирского УГМС» сообщили о появлении на большей части Новосибирской области суховеев — иссушающих ветров, которые способны нанести серьёзный урон сельскохозяйственным культурам, а также растениям на дачных участках.

Суховей формируется в жаркую погоду на фоне антициклона: это ветер скоростью от 5 м/с, сочетающийся с высокой температурой воздуха и низкой влажностью. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни осадков не ожидается — значит, ситуация вряд ли улучшится.

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Даниил Поносов: Риск формальной «подгонки» ЭКГ-рейтинга исключить невозможно

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Конкурс журналистов «Сибирь.ПРО»: «Норникель» учредил номинацию о производственном потенциале страны

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