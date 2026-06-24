Конкурс журналистов «Сибирь.ПРО»: «Норникель» учредил номинацию о производственном потенциале страны

Президент Российской Федерации обозначил стратегию по трансформации экономики страны, согласно которой главным фактором успеха станет подготовка высококвалифицированных кадров, способных к разработке и внедрению передовых технологий в промышленность. В связи с этим особое внимание уделяется развитию сотрудничества, налаживанию эффективных производственных связей и обеспечению кадрами Сибирского федерального округа.

Полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев отметил, что Сибирь является ключевым научным и промышленным центром России. Если промышленность сибирских регионов будет развиваться опережающими темпами, это положительно скажется на смежных отраслях и уровне жизни сибиряков.

Деятельность генерального партнёра конкурса, ПАО «ГМК «Норильский никель», полностью соответствует задачам модернизации отечественной промышленности. Являясь лидером горно-металлургической отрасли, компания вносит значительный вклад в обеспечение России базовыми металлами.

«Норникель» учредил номинацию «Сибирь ПРОмышленная». Победа присуждается за публикации, посвящённые деятельности крупных индустриальных предприятий, внедрению современных технологий, экологическим инициативам и, разумеется, людям труда. Экспертное жюри рассмотрит материалы о международном сотрудничестве, наращивании экспортного потенциала, совместных инвестиционных проектах в сфере высокотехнологичных производств, а также о вопросах достижения технологической независимости.

Николай Уткин, первый вице-президент – руководитель блока по взаимодействию с органами власти ПАО «ГМК «Норильский никель», подчеркнул значимость конкурса «Сибирь.ПРО» для поддержания высокого уровня журналистского мастерства. По его словам, «Норникель» постоянно делится своим опытом и лучшими практиками, совместно с другими руководителями компаний занимается поиском эффективных путей преодоления производственных ограничений. Профессиональное освещение достижений и инвестиционных проектов в области высокотехнологичного производства является мощным стимулом и существенным вкладом в развитие промышленного и технологического потенциала как отдельных компаний, так и страны в целом.

К рассмотрению принимаются работы, включая спецпроекты и рубрики, опубликованные в печатных, электронных или интернет-СМИ в период с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года.