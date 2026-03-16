В топ-3 рейтинга

В 2026 году, по прогнозам, объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей. Это почти 3,3% от общего объема рынка 26 крупнейших городов страны, который, считают эксперты, составит 165 млрд рублей. Таким образом, Новосибирск войдет в топ-3 рейтинга Индекса разнообразия развлечений в России, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в холдинге ON Медиа. Исследование было проведено холдингом совместно с агентством ONSIDE. Аналитики оценивали крупнейшие города по количеству мероприятий, демографии, уровню доходов и жизни, инфраструктуре и развитию туризма. Анализировались концерты, спектакли, стендапы, детские мероприятия, шоу, выставки и фестивали.

— Новосибирск демонстрирует достаточно сбалансированное предложение. Так, в городе множество различных мероприятий и площадок, а события проводятся регулярно и разнообразно, — говорится в ответе, полученном редакцией.

В компании подчеркнули, что исследование проводится впервые, поэтому данных за 2025 год нет.

По информации «Коммерсанта», по итогам 2025 года весь рынок живых мероприятий в стране вырос на 28% ― до 306 млрд рублей. Больше всего заработали концерты (87 млрд) и театры (65 млрд). При этом концентрация в 5 крупнейших городах усилилась: на них пришлись 40% проданных билетов и 60% сборов. Лидирует Москва со 100 млрд рублей, за ней следует Петербург (57,8 млрд), далее Казань и Екатеринбург. Новосибирск стал точкой притяжения для концертной аудитории, прокомментировала директор OKS Labs by Okkam Марина Шипова.

Структура рынка развлечений

Аналитики ON Медиа/ONSIDE прогнозируют, что в этом году по количеству концертов (около 750 мероприятий) Новосибирск займет третье место в топ-26 городов России.

Также город войдет в топ-3 по мероприятиям для детей (около 230 событий).

По числу спектаклей окажется на четвертой строчке Индекса (520 постановок).

По фестивалям город займет пятое место (аналитики ожидают 6 фестивалей в 2026 году).

Также аналитики прогнозируют примерно 50 стендапов (8 место), 12 выставок (9 место) и около 20 масштабных шоу (11 место) и т.д.

Потенциал не реализован

— У Новосибирска большой нереализованный потенциал, а статус культурной столицы Сибири далеко не оправдан. При этом среди городов-миллионников, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, больше всего перспектив сегодня у Новосибирска, — констатировали эксперты.

Аналитики отметили, что в Новосибирске, как и во многих других городах России, ощущается нехватка современных площадок на тысячу мест. Для проведения крупных корпоративов и массовых мероприятий на сто и более человек часто приходится использовать непрофильные объекты: выставочные комплексы, киноконцертные залы, торговые центры и даже производственные здания. Дефицит отдельных форматов площадок сдерживает развитие индустрии и разнообразие предложений для горожан и гостей города.

— Тем не менее Новосибирск уже стал одним из главных культурных центров страны и имеет все шансы дальше развиваться как центр событийных развлечений и внутреннего туризма. При этом для раскрытия потенциала необходимы новые современные площадки и развитие предложения в разных сегментах, — говорится в комментарии, полученном редакцией.

Ранее редакция сообщала о том, что рост цен на билеты в кино и театры Новосибирска оказался в 2 раза выше инфляции. В январе только кинотеатры региона собрали на показах более 300 млн рублей.