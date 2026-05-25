Уровень самообеспечения куриным яйцом в Сибири достиг 130%

Сибирский федеральный округ сохранил за собой третье место по производству куриных яиц. Такие данные в исследовании за первый квартал 2026 года привели аналитики центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ). За три месяца в округе выпущено 1,488 млрд штук.

Первое место занимает Приволжский федеральный округ с показателем 3,173 млрд штук, второе — Центральный (2,623 млрд). Сибирь уверенно удерживает позицию в тройке, опережая, например, Южный (1,46 млрд) и Уральский (1,113 млрд) округа. Уровень самообеспеченности СФО яйцом колеблется от 126% до 131% — это самый высокий показатель в стране. При этом исторически регион поднимался и на первую строчку: в 2022 году Сибирь обошла многолетнего лидера — Приволжский округ.

Внутри округа главными центрами производства остаются Кемеровская область (0,31 млрд штук), Алтайский край (0,28 млрд) и Иркутская область (0,21 млрд). Значительный рост отмечен в Республике Хакасия: здесь за первый квартал производство выросло на 62,7%.

Новосибирская область в число передовых регионов не вошла. По информации Новосибирскстата, в хозяйствах всех категорий за январь–март 2026 года произвели 204,1 млн штук (0,204 млрд) яиц, что составляет 92,2% к уровню первого квартала прошлого года.

По данным статистиков, крупные сельхозорганизации региона (без учета малого бизнеса) сократили выпуск на 8,7% по сравнению с январем–мартом 2025 года. При этом продуктивность кур немного выросла: яйценоскость увеличилась с 84 до 86 штук.

