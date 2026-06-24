Власть и нефтетрейдеры договариваются: Сергей Лацких оценил меры по стабилизации топливного рынка Новосибирской области

В Новосибирске прошло заседание представителей органов власти с участниками топливного рынка. Главная цель обсуждения — предотвратить рост цен из-за спекулятивного спроса и успокоить население, чтобы избежать паники.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже сообщил о намерении ввести ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях региона, как это сделали главы других субъектов федерации Сибири. Однако, официальный документ, регламентирующий эти ограничения, в Новосибирске пока не опубликован.

Руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких, побывавший на заседании, подчеркивает, что решение губернатора об ограничении поставок топлива носит рекомендательный характер для участников рынка. Каждый участник будет самостоятельно принимать решение о своих действиях, основываясь на имеющихся запасах и текущей реализации продукции. По его словам, для предотвращения дестабилизации на рынке и в розничной торговле нефтепродуктами необходимо учитывать сложившуюся ситуацию.

— Цены будут меняться, — отмечает эксперт.

Причины таких изменений включают неоднократный рост цен на нефтепродукты как на бирже, так и в оптовом сегменте продаж нефтяных компаний за последние месяцы. Кроме того, произошёл временный разрыв в поставках топлива в регион. В результате нефтетрейдеры будут корректировать цены, ориентируясь на последние рыночные показатели.

Несмотря на ожидаемое повышение цен, ценовая политика останется под контролем правительства Новосибирской области и УФАС.

— Относительно рекомендательных мер, я полагаю, это прежде всего признак общего взаимодействия регионального правительства и нефтетрейдеров, который свидетельствует об их понимании социальной ответственности участников рынка. По сути, это конструктивный диалог, направленный на поддержание стабильной ситуации на рынке как в текущий момент, так и в дальнейшем. Я считаю, что такой подход заслуживает высокой оценки, — отмечает Лацких.

По данным сервиса Russiabase, к концу дня 23 июня на заправках «Татнефть» цены на бензин Аи-92 выросли на 14,15 рублей до 75,10 рублей за литр.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы сообщают о росте цен на топливо. На некоторых АЗС города за сутки бензин подорожал до 7,7 рублей.