За три месяца горожане выпили 106 тонн альтернативного молока

За первый квартал 2026 года жители столицы Сибири выпили 39 тонн альтернативного молока с миндальным вкусом. Вторым по популярности стал кокос, 30 тонн такого напитка приобрели новосибирцы. На третьем месте с показателем 14 тонн оказался вкус фисташкового пломбира. Замыкают пятерку лидеров банан (8 тонн) и карамель (5 тонн). Об этом рассказали аналитики компании «Логика молока».

Если брать показатели в целом по стране, то за январь-март 2026 года россияне выпили 5 920 тонн альтернативного молока. Новосибирск показал результат в 106 тонн.

— Лидером по объему потребления стала Москва (1 782 тонны), второе место занял Санкт-Петербург (667 тонн). В топ-5 по стране также вошли Краснодар (434 тонны), Екатеринбург (187 тонн) и Ростов-на-Дону (155 тонн), — подсчитали аналитики.

Интересно, что за первый квартал этого года самую высокую динамику продемонстрировало молоко со вкусом фисташкового пломбира. За три месяца его потребление выросло сразу на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличился спрос на молоко со вкусом миндаля — 29%.

Рост популярности альтернативного молока возник на фоне сложного финансового положения фермеров, которое усугубили карантинные ограничения и низкие закупочные цены на сырое молоко. По данным на март, потери скота от пастереллеза в ряде регионов составили от 87,5 до 90,5 тыс. голов. В Новосибирской области введен режим чрезвычайной ситуации, молоко нельзя вывозить за пределы региона. При этом значительную часть сырого молока, произведенного фермерскими хозяйствами, раньше забирали перерабатывающие заводы Алтайского края.

Ранее редакция сообщала о том, что у производителей молочной продукции по все стране проблемы с реализацией.