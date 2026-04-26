За три месяца горожане выпили 106 тонн альтернативного молока

Самым популярным стал напиток с миндальным вкусом

За первый квартал 2026 года жители столицы Сибири выпили 39 тонн альтернативного молока с миндальным вкусом. Вторым по популярности стал кокос, 30 тонн такого напитка приобрели новосибирцы. На третьем месте с показателем 14 тонн оказался вкус фисташкового пломбира. Замыкают пятерку лидеров банан (8 тонн) и карамель (5 тонн). Об этом рассказали аналитики компании «Логика молока».

Если брать показатели в целом по стране, то за январь-март 2026 года россияне выпили 5 920 тонн альтернативного молока. Новосибирск показал результат в 106 тонн.

— Лидером по объему потребления стала Москва (1 782 тонны), второе место занял Санкт-Петербург (667 тонн). В топ-5 по стране также вошли Краснодар (434 тонны), Екатеринбург (187 тонн) и Ростов-на-Дону (155 тонн), — подсчитали аналитики.

Интересно, что за первый квартал этого года самую высокую динамику продемонстрировало молоко со вкусом фисташкового пломбира. За три месяца его потребление выросло сразу на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличился спрос на молоко со вкусом миндаля — 29%.

Рост популярности альтернативного молока возник на фоне сложного финансового положения фермеров, которое усугубили карантинные ограничения и низкие закупочные цены на сырое молоко. По данным на март, потери скота от пастереллеза в ряде регионов составили от 87,5 до 90,5 тыс. голов. В Новосибирской области введен режим чрезвычайной ситуации, молоко нельзя вывозить за пределы региона. При этом значительную часть сырого молока, произведенного фермерскими хозяйствами, раньше забирали перерабатывающие заводы Алтайского края.

Ранее редакция сообщала о том, что у производителей молочной продукции по все стране проблемы с реализацией

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

В центре Новосибирска закрывается еще один бар

Бар Melomel открылся на цокольном этаже по адресу Красный проспект, 24 в 2021 году. С самого начала заведение позиционировало себя, как первый в России бар-мидерия, где можно попробовать алкогольные напитки на основе мёда с добавлением фруктов и ягод (миды и меломели), а также крафтовое пиво и сидр. Помимо напитков посетителям предлагали бургеры, горячие блюда, традиционные закуски к пиву и даже супы.

25 апреля на своей страничке в соцсетях представители клуба сообщили о закрытии заведения.

27 апреля истекает срок сдачи отчётов по зарплате за первый квартал 2026 года

До 27 апреля предпринимателям необходимо сдать отчеты в ИФНС за первый квартал 2026 года. Всего в службу должно поступить семь документов: декларация по НДС, расчет по страховым взносам, расчет 6-НДФЛ, декларации по налогу на прибыль организаций и по УСН за 2025 год (для ИП), декларации по туристическому и водному налогу.

Расчёт по страховым взносам представляют организации и ИП, которые выплачивали зарплату своим сотрудникам. При этом способ подачи зависит от количества застрахованных лиц. Так, если сотрудников больше одиннадцати, то РСВ подаётся в электронном виде, если 10 и меньше, то в бумажном или электронном.

Вход без выхода: самозанятые новосибирцы опасаются проекта добровольного страхования

В Министерстве труда и социальной защиты РФ подвели промежуточные итоги пилотного проекта по добровольному страхованию самозанятых. Эксперимент, позволяющий получать выплаты по больничным листам, стартовал 1 января 2026 года и за первые три месяца в него вступило всего 0,2% россиян.

Если перевести процентное соотношение в цифры, то из 16 миллионов официально зарегистрированных самозанятых в проекте приняли участие 24900 самозанятых, а выплачивать взносы начали только 19700 из них. Таким образом, в фонд социального страхования поступило чуть более 25 миллионов рублей.

Мошенники угрожают новосибирским дачникам

С наступлением теплой погоды новосибирцы массово устремились на дачи. Чистый загородный воздух расслабляет и снижает концентрацию внимания, а значит делает людей более подверженными чужому влиянию. Мошенники решили воспользоваться этим сезонным явлением.

Российский сервис разведки утечек данных DLBI выявил новые мошеннические схемы, ориентированные именно на владельцев загородных участков. И новое законодательство, ужесточающее ответственность за состояние земли, разведение костров и борьбу с сорняками, сыграло аферистам только на руку.

Без переплат: Росреестр рекомендует новосибирцам проверить площадь квартир

Новосибирцы давно привыкли к регулярному повышению коммунальных платежей. С 1 октября 2026 года в регионе стоимость некоторых коммунальных услуг поднимется почти на 20%. Так, цена горячего водоснабжения, водоотведения и тепловой энергии станет выше на 19%, а электроэнергии на 11,1%. Для многих горожан такое подорожание очень больно бьет по бюджету.

Чтобы избежать переплат по коммунальным платежам, специалисты Росреестра советуют горожанам пересчитать площадь квартир. Дело в том, что до вступления в силу постановления правительства от 13 августа 2006 года площадь лоджий и балконов включалась в общую площадь квартир, хоть и с понижающим коэффициентом — 0,5. И только начиная с этой даты плиты балконов и лоджий, несущие стены, перильное ограждение лоджий перешли к общему имуществу многоквартирного дома.

Квартира за стройматериалы: застройщики рассчитываются с подрядчиками квадратными метрами в Новосибирске

Об избытке предложения на рынке новостроек рассказал на этой неделе руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников. Финансист уверен, что снижение ключевой ставки не поможет вернуть покупателей на рынок строящихся квартир, так как у девелоперов скопились сотни тысяч квадратных метров готового жилья.

На этом фоне независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев привел неутешительную статистику: с ноября 2025 года в Новосибирской области соотношение между продажами и выводом новых проектов уменьшилось на 35%. А буквально за февраль-март 2026 года региональные застройщики запустили в продажу еще 5166 квартир, общая площадь которых превышает 280 тыс. кв. метров. При этом, за первый квартал полностью им удалось продать всего 3204 квартиры.

Бизнес

В центре Новосибирска закрывается еще один бар

Бизнес ПроБизнес

27 апреля истекает срок сдачи отчётов по зарплате за первый квартал 2026 года

Бизнес Общество

За три месяца горожане выпили 106 тонн альтернативного молока

Бизнес Власть

Вход без выхода: самозанятые новосибирцы опасаются проекта добровольного страхования

Общество Право&Порядок

Мошенники угрожают новосибирским дачникам

Общество

Без переплат: Росреестр рекомендует новосибирцам проверить площадь квартир

Бизнес Недвижимость

Квартира за стройматериалы: застройщики рассчитываются с подрядчиками квадратными метрами в Новосибирске

Общество

Штормовое предупреждение получили новосибирцы в самый жаркий день апреля от МЧС

Общество

В топе профессий вузов у новосибирских выпускников инженерное дело и медицина

Наука Общество

В новосибирском «Векторе» разработали новую мРНК-вакцину против гриппа

Наука Общество Туризм

В Васюганском заповеднике Новосибирской области установили первую метеостанцию

Общество

Володин анонсировал передачу прав регионам о запрете вейпов

Бизнес Общество Туризм

Туристов на Горном Алтае смогут принимать более 1500 гостиниц и отелей

Бизнес Общество

В Новосибирске проходит День независимых книжных магазинов

Культура Общество

«Чёрная точечка»: новосибирский микроминиатюрист создал картину на срезе человеческого волоса

Бизнес

Отгрузки сибирского зерна на экспорт идут на рекорд

Бизнес Власть

Центробанк России в восьмой раз снизил ключевую ставку

Туризм

До Горного Алтая в этом году можно будет добраться на самолетах из 14 городов России

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

