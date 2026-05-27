В Новосибирске из-за цен на сырье и укрепления рубля дешевеет молочная продукция

В Новосибирске потребители заметили, что подешевели сливочное масло и творог. Снижение не сильно выраженное, данные продукты остаются достаточно дорогими, но изменение цен есть. Infopro54 проанализировал ценовые сводки Новосибирскстата и поговорил о причинах снижения цен с руководителем регионального союза производителей молока.

Масло и творог – лидеры «молочной дефляции»

В Новосибирской области сливочное масло подешевело на 7,4%: с 1231,1 руб./кг в январе до 1139,94 руб./кг в апреле. Ультрапастеризованное молоко 2,5–3,2% жирности подешевело на 3,1%: с 125,37 до 121,52 руб./л. Молоко повышенной жирности (более 3,2%) подешевело на 2,8%: с 114,09 до 110,84 руб./л. Сметана снизилась в цене на 2,9%: с 322,58 до 313,14 руб./кг. Кефир подешевел на 5,2%: с 109,42 до 103,69 руб./кг. Творог подешевел на 7,2%: с 499,08 до 463,38 руб./кг.

Сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие снизились на 0,6%: с 941,45 до 935,54 руб./кг. Сыры плавленые подешевели на 2,1%: с 715,2 до 700,07 руб./кг. Глазированные сырки подешевели на 1,5%: с 1062,99 до 1047,37 руб./кг. Сгущённое молоко с сахаром снизилось на 4,4%: с 410,45 до 392,32 руб./кг. Молоко для детей подешевело на 2,5%: с 220,84 до 215,24 руб./л. Сухие молочные смеси для детского питания снизились на 1,7%: с 1403,19 до 1379,19 руб./кг.

Причины снижения цен на «молочку»

О причинах ценовой коррекции и её пределах Infopro54 рассказал председатель правления «Союзмолоко. Сибирь», член правления Национального союза производителей молока, генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко. По его словам, фундаментом для снижения стал дисбаланс, вызванный ростом производства и резким укреплением рубля, который закрыл возможности для экспорта.

— Причина в том, что всё равно идёт рост производства молока — конечно, не у нас в Новосибирской области, а в целом по стране. При таком крепком, сильном рубле, при таком курсе, стало абсолютно невыгодно возить продукцию на экспорт, это стало убыточным. И вот эти запасы сухого молока, масла, сыра, которые мы экспортировали, — они остаются в стране. Мировая цена на сырое молоко у нас стала выше, чем в других странах, именно из-за сильного рубля. Цены на сырое молоко начали идти вниз где-то в январе-феврале, когда рубль стал укрепляться, и снижение продолжилось. В мае оно остановилось — цена нащупала баланс. Переработчики, раз сырое молоко подешевело, начали активно понижать цены на готовую продукцию, чтобы встать на полки», — рассказал Игорь Елисеенко.

В пиковые моменты стоимость сырого молока в отдельных хозяйствах падала до 28 рублей за литр. Сейчас снижение остановилось, однако, как подчеркивает глава отраслевого союза, себестоимость уже превышает цену реализации. Дальнейшее удешевление сырья может привести к тяжелым последствиям для отрасли.

—Стабилизировалась цена примерно месяц назад. Надеюсь, что дальнейшего понижения не будет, потому что при такой стоимости себестоимость уже выше, чем цена реализации. Если так продлится ещё несколько месяцев, сельхозпроизводителю станет просто невыгодно производить молоко, и особенно мелкие хозяйства могут принять решение о закрытии этого бизнеса, — подчеркнул Игорь Елисеенко.

Переработчики молока полагают, что торговые сети пока не до конца отыграли падение оптовых цен, и определенный резерв для снижения у ритейлеров еще сохраняется. По оценке главы «Союзмолоко. Сибирь» текущая стоимость молочной продукции на полках магазинов уже находится в относительном балансе. Если этот уровень удастся удержать, то осенью, в период традиционного сезонного подорожания сырого молока, у переработчиков и ретейла появится возможность сдержать рост цен.

Что происходит с ценами в других регионах

Снижение цен на молочную продукцию в Новосибирской области является частью общероссийского тренда, а не локальным феноменом. По данным Росстата, в целом по стране в апреле сливочное масло подешевело на 1,3% относительно марта, а относительно декабря предыдущего года снижение оказалось еще более заметным. Схожая динамика наблюдалась в большинстве регионов-лидеров по производству молока. Так, в Татарстане, входящем в тройку крупнейших производителей, зафиксировано снижение розничных цен на творог, сметану и твердые сыры. В Алтайском крае, который является одним из центров сыроделия, также отмечено удешевление полутвердых сыров и сливочного масла. Аналитики связывают это с общим для всех регионов фактором: рекордным производством товарного молока в стране по итогам первого квартала и затовариванием складских запасов на фоне практически заблокированного укреплением рубля экспорта.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские аграрии просят кардинально изменить меры поддержки животноводства.