«РВК-Архангельск» внедрил систему автомониторинга от билайн бизнес

Компания «РВК-Архангельск», оказывающая услуги водоснабжения и водоотведения для жителей Архангельска, а также ряда территорий Приморского района Архангельской области, оснастила 87 автомобилей и 3 дизельных генератора системой автомониторинга от билайн бизнес. Внедрение цифровых технологий помогло предприятию повысить эффективность эксплуатации транспортных средств и оборудования2.

Система автомониторинга от билайн бизнес состоит из датчиков уровня топлива, бортового устройства со специальной сим-картой для интернета вещей, к которому подключаются датчики автомобиля, и программного обеспечения. Датчики считывают информацию о состоянии топливного бака и передают её по беспроводным каналам связи на бортовое устройство, которое также подключено к штатному бортовому компьютеру автомобиля. Автомониторинг объединяет данные от всех датчиков, установленных на автомобиле, и транслирует в единый облачный центр в реальном времени.

Установка и настройка системы в автопарке «РВК-Архангельск» заняла около месяца: часть машин постоянно была на линии, поэтому приходилось работать партиями. Для каждого датчика уровня топлива специалисты билайн бизнес провели тарировку — своеобразное «обучение», как считать уровень заполнения бака[1]. Также пришлось решать и неожиданные задачи. Так, оказалось, что система зажигания на автомобилях ЗИЛ создавала помехи для беспроводной передачи информации с датчиков на бортовые устройства. Альтернативу нашли быстро — использовали проводное подключение.

Сегодня благодаря созданию подсистемы цифрового двойника автопарка сотрудники «РВК-Архангельск» могут удалённо контролировать местоположение, работу и техническое состояние подключённых к системе датчиков каждого автомобиля, заправку, расход топлива и другие показатели.

«Чтобы эффективно решать проблемы города, нам нужна достоверная и оперативная информация о том, где и в каком состоянии находятся наши машины. Решение от билайн бизнес позволило нам оснастить весь автопарк единым оборудованием и программным обеспечением. И сейчас — по итогам эксплуатации системы в течение 2023 года — мы видим, что нам удалось снизить расход топлива и горюче-смазочных материалов на 20%, а нецелевое использование запчастей – до 25%. Кроме того, водители стали ездить аккуратнее, что очень важно для снижения аварийности и возможных повреждений транспортных средств», — комментирует Сергей Шваяков, директор по производству «РВК-Архангельск». «Работать с компаниями, которые обеспечивают качество ежедневной жизни города, — большая ответственность, и мы благодарим «РВК-Архангельск» за доверие. Для нас это очень интересный проект: специалисты билайн бизнес установили единую систему автомониторинга практически на весь спектр используемых клиентом специальных транспортных средств — УАЗ, Газель, ГАЗ, МАЗ, КаМАЗ и ЗИЛ. Результаты эксплуатации системы показали, какую реальную пользу приносит внедрение цифровых технологий на предприятиях, использующих транспортные средства, и что этот опыт, безусловно, стоит тиражировать в регионе», — комментирует Анна Филиппова, руководитель по развитию корпоративного бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПАО «ВымпелКом».

[1] ООО «РВК-Архангельск», ИНН: 7726747370.

[2] Эффективность рассчитана на основе данных, предоставленных клиентами билайн по результатам оказания услуг. Сведения носят информационно-справочный характер, билайн не гарантирует достижение указанных результатов.

[3] Контролируются показания датчиков автомобиля, подключённых к системе автомониторинга.

[4] Выполняется объёмным статическим методом, объём поверочной дозы выбирается в пределах не более 5% от объёма топливного бака.