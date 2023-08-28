Сбер рассказал о зеленом кредитовании на ESG-конференции X Международного форума «Технопром–2023»

Мероприятие состоялось в ходе X Международного форума технологического развития «Технопром-2023» (далее МФТР), который прошел при поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» и Правительства Новосибирской области. Организатор конференции ― издательский дом «Коммерсантъ», Сбер также выступил партнером дискуссии.
На «зеленой конференции» участники обсудили экологическую проблематику региона и пути ее разрешения, современные технологии и цифровые сервисы, помогающие снизить влияние на окружающую среду, а также представили кейсы экологической ответственности бизнеса. В число выступающих вошли представители мэрии, министерства природных ресурсов и экологии, ведущих вузов, регионального представительства НСКВ Новосибирской области, а также эксперты бизнес-компаний.
Сбер, как один из ведущих центров ESG-компетенций в России, также поделился экспертизой в части выстраивания эффективной системы управления экологическими аспектами. Спикером дискуссии выступил исполнительный директор дирекции ESG Иван Барсола, который подчеркнул, что крупные финансовые организации сегодня являются одними из ключевых элементов ESG-трансформации экономики. При этом основными инструментами развития экологического направления являются зелёные и ESG-кредиты, а также финансирование адаптационных проектов.
Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:
«Сбер разрабатывает и предлагает целый ряд устойчивых кредитов, к числу которых относятся ESG, зеленые, адаптационные и социальные кредитные продукты, доступные для корпоративных клиентов крупнейшего, крупного и среднего бизнеса. При этом по зеленым и ESG кредитам также возможно применение субсидированной процентной ставки. Сегодня портфель ответственного финансирования Сибирского Сбербанка составляет 175,2 млрд рублей. Среди наших не кредитных устойчивых продуктов ― целый набор консультационных сервисов, инструменты по оценке ESG-рисков, включая оценку зеленой цепочки поставок, экологическое страхование и зеленый факторинг для наших клиентов. В том числе мы помогаем бизнесу становиться социально-ориентированным ― например, недавно запустили комплексный сервис «Корпоративное здоровье», помогающий с помощью в том числе цифровых сервисов и телемедицины заботиться о здоровье сотрудников.
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