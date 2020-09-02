«Школа фермера» от Россельхозбанка приняла первых учеников Новосибирской области

Благодаря Россельхозбанку 1 сентября 2020 года пойдут учиться не только дети, но и взрослые. В День Знаний Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и заместитель Министра сельского хозяйства Российс«Школа фермера» от Россельхозбанка приняла первых учеников Новосибирской областикой Федерации Оксана Лут дали торжественный старт проекту банка «Школа фермера», который даёт все необходимые знания для запуска и ведения рентабельного бизнеса в сельском хозяйстве.

Проект начинается одновременно в четырех пилотных регионах: Ставропольском крае, Новосибирской области, Республике Башкортостан и Московской области. Запуск оказался возможным благодаря всесторонней поддержке со стороны Министерства сельского хозяйства РФ, региональных властей, клиентов банка и образовательного сообщества.

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, Председатель комитета по аграрным вопросам Государственной Думы РФ Владимир Кашин, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Владимир Плотников, заместитель Премьер-министра Правительства – Министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Роль фермерских хозяйств в России постоянно растет. В 1992 году доля фермерских хозяйств в производстве сельхозпродукции составлял 1%. По итогам 2019 года она достигла 14%. Ожидается дальнейший рост показателя.

— Россельхозбанк запускает проект «Школа фермера» прежде всего для того, чтобы помочь людям реализовать себя, дать им все возможности для создания и развития собственного бизнеса на селе. Мы будем обучать как начинающих предпринимателей, так и уже состоявшихся фермеров. Люди и земля – самое ценное, что есть у России. А люди, работающие на земле, вызывают особое уважение. Поэтому очень важно, чтобы таких людей становилось больше. «Школа фермера» создана именно для этого, — сказал Борис Листов. — Проект «Школа фермера» позволит людям объединяться, создавать рентабельный бизнес, повышать уровень компетенций в сельском хозяйстве и получать удовольствие от своего труда. Мы ожидаем, что по итогам года доля фермеров в производстве сельхозпродукции сохранится на уровне 14%, и рассчитываем, что в дальнейшем роль МСП в сельском хозяйстве будет только увеличиваться. Также важно и то, что «Школа фермера» работает на поднятие престижа всей отрасли, — отметила Оксана Лут. — Мы очень рады, что Новосибирская область вошла в число четырёх пилотных регионов, где открывается такая школа. У нас более двух тысяч крестьянско-фермерских хозяйств, 35 кооперативов, фермеры обрабатывают более четверти посевных площадей области. По этому показателю, как и по многим другим нам есть куда расти. Этот сектор региональной экономики имеет хорошие перспективы, но и требует особого внимания. К примеру, в прошлом году около 20 процентов от всего объёма средств господдержки сельхозтоваропроизводителей региона – а это свыше 600 млн рублей – были направлены именно малым формам хозяйствования. Им требуется не только финансовая, но и методическая поддержка. Проект «Школа фермера», инициатором которого в год своего 20-летия выступил Россельхозбанк, важен именно тем, что нацелен на решение приоритетной для нашего региона задачи: развитие малого предпринимательства в АПК и кадрового потенциала сельских территорий. Благодарю Минсельхоз России за поддержку этого проекта. Важно, что для первого набора «Школы фермера» выбрано наиболее востребованное и перспективное в АПК нашего региона направление – мясное скотоводство. Проект хорошо встраивается в нашу стратегию развития сельского хозяйства. Мы научились производить много различных видов продукции, теперь наша задача – научиться производить эффективно и занимать новые рынки. Мы пока что ещё не обеспечиваем себя полностью говядиной – в этом направлении есть перспективы. Мы учитываем нужды малого бизнеса, перспективы развития фермерских хозяйств при формировании региональных программ. Наша сверхзадача: сохранить сельский образ жизни, при этом подняв уровень жизни на селе до городского. Именно на это нацелены мероприятия национальных проектов и комплексной программы развития сельских территорий. Не менее важно, что этот проект стимулирует развитие кооперации между крупными хозяйствами и малыми. Кроме того, это стимул к накоплению знаний и их применению на практике – нам необходимо быстрее получать знания и быстрее применять их. Отдельно благодарю нашего давнего верного партнёра – Россельхозбанк – за то, что он всегда поддерживает аграрно-промышленный комплекс нашего региона, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Для реализации проекта усилия объединили местные власти, бизнес и образовательное сообщество во всех четырех регионах. Россельхозбанк взял на себя все расходы за обучение первой группы общей численностью 100 слушателей.

Направления подготовки фермеров в регионах были выбраны с точки зрения рентабельности и возможности начать бизнес. Так, в Новосибирской области и Башкортостане научат производить мраморную говядину и варить сыр, в Московской области – собирать мёд, делать из козьего молока полезные продукты, сажать клубнику, малину, ежевику, картофель. А Ставрополье предлагает слушателям разведение овец и коров, научит выращивать огурцы и помидоры в любое время года в теплицах.

Учебный курс состоит из теоретической и практической частей общей продолжительностью обучения до двух календарных месяцев. Слушатели, которые успешно завершат обучение и представят бизнес-план, получат документы государственного образца по направлению сельского хозяйства и смогут начать собственное дело.

«Школа фермера» – первая в России площадка, на которой объединены возможности и ресурсы Министерства сельского хозяйства, регионов, вузов, крупного бизнеса и фермеров.

Слушатели освоят передовые методы ведения фермерского хозяйства, повысят финансово-экономическую грамотность, познакомятся с новейшими агротехнологиями, смогут пройти практику на ведущих предприятиях АПК.

В пилотной программе приняли участие как предприниматели без опыта ведения агробизнеса, так и те, кто уже занимается сельским хозяйством.

Теория включает в себя посещение занятий на базе высших учебных заведений в регионе, которые будут вести преподаватели, а также специалисты Россельхозбанка. Занятия направлены на обучение методам ведения рентабельного фермерского хозяйства, повышение финансовой грамотности и получение практических навыков по конкретным направлениям. Практические занятия позволят обучающимся лично принять участие в ведении агробизнеса и перенять передовой опыт ведущих сельскохозяйственных производителей. Своими знаниями поделятся региональные представители крупного бизнеса, амбассадоры фермерства, лидеры мнений с историями успеха, зарекомендовавшие себя в регионе на протяжении многих лет.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.