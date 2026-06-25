Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика

Энергетики внедрили новые технологии защиты на подстанции «Купинская»

Дата:

Проведенная модернизация повысила уровень автоматизации подстанции и значительно ускорила восстановление электроснабжения в случае аварий

Энергетики внедрили новые технологии защиты на подстанции «Купинская»«Россети Новосибирск» завершили масштабную реконструкцию важной электроподстанции в Купинском районе, установив современное оборудование российского производства на базе микропроцессорных технологий. На электроподстанции 110/35/10 кВ «Купинская» теперь действует новый микропроцессорный комплекс, предназначенный для оперативной блокировки коммутационных аппаратов, использующий передовую цифровую микропроцессорную систему. В центре управления внедрена новейшая автоматизированная система с сенсорным дисплеем, которая минимизирует вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором, при оперативных переключениях. Общие инвестиции компании в это обновление превысили 4,1 миллиона рублей.

Все установленное микропроцессорное оборудование полностью отечественного производства, что соответствует национальной стратегии импортозамещения и укрепления технологического суверенитета. В реализации проекта участвовали российские компании: изготовитель микропроцессорного оборудования для подстанций, работающий без иностранного капитала, и ведущий новосибирский разработчик цифровых решений для энергетического сектора.

Подстанция «Купинская» играет ключевую роль в электросетевой системе района, обеспечивая бесперебойное энергоснабжение для 28 тысяч домохозяйств, объектов социальной инфраструктуры (включая районную больницу), жилых домов, а также поддерживая производственную деятельность ведущих местных предприятий, таких как фабрика «Купинское мороженое». Среди других значимых потребителей – крупные агропромышленные предприятия региона и важнейшие объекты железнодорожной инфраструктуры.

Проведенная модернизация повысила уровень автоматизации подстанции и значительно ускорила восстановление электроснабжения в случае аварий. Это приведет к сокращению времени отключений для жителей и промышленных предприятий.

Данное решение продемонстрировало свою эффективность. Поэтому в компании планируют тиражировать этот проект на другие электросетевые объекты. В настоящее время ведется работа по оснащению аналогичным оборудованием ряда других узловых подстанций в Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой Россети Новосибирск

Актуальный разговор

Даниил Поносов: Риск формальной «подгонки» ЭКГ-рейтинга исключить невозможно

Компании могут организовывать разовые мероприятия и оформлять их под отчетность, создавая видимость выполнения требований

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика Россети Новосибирск

961
0
0
Предыдущая статья
«В других городах покупают большие пылесосы»: программу замены тополей предложили разработать в Новосибирске
Следующая статья
Новосибирские депутаты отказались обсуждать ситуацию с топливом на АЗС

В Новосибирской области растут темпы легализации самовольных подвесов ВОЛС

С начала текущего года «Россети Новосибирск» в партнерстве с региональными интернет-провайдерами успешно оформили документацию для размещения оптоволоконных линий связи (ВОЛС) на более чем 17 тысячах опорах электропередач (ЛЭП). Этот показатель превышает прошлогодний результат соответствующего периода почти в 1.4 раза. Благодаря целенаправленной работе энергетиков, на сегодняшний день легализовано 85% ранее выявленных в ходе проверок некорректно установленных линий.

В 2026 году компания значительно расширила объем контрольных мероприятий. Её специалисты проинспектировали свыше 18 тысяч километров линий электропередач, при этом еженедельный осмотр охватывает более 730 километров. Несанкционированное размещение оптоволокна чаще всего обнаруживается в Новосибирске и его окрестностях, составляя 56% всех зафиксированных нарушений.

Читать полностью

Новый жилой комплекс в пригороде Новосибирска подключили к электросети

В пригороде Новосибирска введен в эксплуатацию новый жилой комплекс, включающий четыре семнадцатиэтажных здания, к которому энергетики «Россети Новосибирск» успешно подвели электроснабжение. Общая выделенная мощность для потребителя составила свыше 1,5 мегаватт. Реализация данного проекта гарантирует стабильную подачу электричества в новые дома и создает достаточный запас мощности для последующего развития социальной инфраструктуры и сопутствующих объектов.

Питание жилого комплекса осуществляется от подстанции напряжением 110 кВ. В рамках проекта были проложены 21,3 километра кабельных линий электропередачи, возведены новые энергетические объекты. Среди них – распределительный пункт напряжением 10 кВ, укомплектованный современными отечественными разработками, а также шесть трансформаторных подстанций. Общие инвестиции, вложенные сетевой компанией в создание этой электросетевой инфраструктуры, превзошли отметку в 228 миллионов рублей.

Читать полностью

«Газпром» банкротит компанию, обеспечивающую теплом Линево, Колывань и Болотное

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания» («СибТЭК»), которая обеспечивает тепловой энергией Болотное, Колывань и Линёво. Основанием для банкротства стала многомиллионная задолженность перед структурами «Газпрома».

С иском о признании компании несостоятельной в марте 2026 года обратилось ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Изначально сумма претензий составляла 143,6 млн рублей, однако к моменту вынесения судебного акта она выросла.

Читать полностью

Новосибирские энергетики обновили автопарк на 52 миллиона рублей

«Россети Новосибирск» получили двадцать единиц нового транспорта и спецтехники отечественного производства. Это стало частью инициативы по развитию материально-технической базы предприятия. На закупку обновленного автопарка было инвестировано более 52 миллионов рублей.

Основную долю новой техники составляют бригадные автомобили на базе ГАЗ-27527 «Соболь» и внедорожники УАЗ. Данный транспорт предназначен для быстрого перемещения энергетиков к местам проведения работ, заменяя на действительной службе проверенные временем УАЗ-452, широко известные как «буханки». Новые машины будут распределены по районным филиалам компании, охватывая значительную часть территории региона.

Читать полностью

«Новосибирскэнергосбыт» потребовал признать водоканал Искитима банкротом

Автор: Оксана Мочалова

АО «Новосибирскэнергосбыт» подало в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о признании банкротом искитимского ООО «Водоканал». Поводом стала задолженность предприятия в размере почти 14 миллионов рублей. На данный момент заявление не принято судом к производству.

Это не первый серьёзный финансовый спор между сторонами. За два месяца до подачи заявления о банкротстве арбитраж уже взыскал с водоканала в пользу энергетиков ещё один долг — более 21,5 миллиона рублей. Тот иск касался периода с сентября 2025 года по январь 2026 года, и ответчик полностью признал требования.

Читать полностью

Около 330 тысяч опор ЛЭП проверили энергетики в Новосибирской области

«Россети Новосибирск» усиливают работу по обнаружению и предотвращению несанкционированного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на объектах электросетевого комплекса. В 2026 году компания значительно расширила спектр проводимых проверок.

С начала текущего года специалисты провели объездные инспекции 14,7 тыс. километров линий электропередачи (ЛЭП) и проверили около 330 тыс. опор. Интенсивность контрольных мероприятий возросла на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читать полностью
Актуальный разговор

Даниил Поносов: Риск формальной «подгонки» ЭКГ-рейтинга исключить невозможно

Компании могут организовывать разовые мероприятия и оформлять их под отчетность, создавая видимость выполнения требований

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Власть Общество

«До осени тянуть невозможно»: «мусорную» концессию с новыми финансовыми условиями утвердили в Новосибирске

Телекоммуникации

В Ордынском районе ускорили мобильный Интернет

Право&Порядок

Судебные приставы вернули пенсионерке миллионы, украденные новосибирцем

Бизнес Мировые и федеральные новости

Летную программу по МС-21 завершат в первом квартале 2027 года

Бизнес Власть Недвижимость

Инвестору отказали в смене назначения трех участков под Новосибирском

Власть

Корпорация развития Новосибирской области отчиталась о работе

Власть Общество

«Кладбище деревень пополняется»: в Новосибирской области ликвидированы еще два населенных пункта

Право&Порядок

Экс-главе новосибирского подразделения по борьбе с коррупцией грозит 15 лет

Бизнес Власть Общество

Новосибирские депутаты отказались обсуждать ситуацию с топливом на АЗС

Власть Город Общество

«В других городах покупают большие пылесосы»: программу замены тополей предложили разработать в Новосибирске

Власть Общество

Новосибирцам предоставят каникулы по ипотеке при рождении второго ребенка

Бизнес Общество

Топливные лимиты меняют планы новосибирских путешественников

Бизнес

В России резко выросли оптовые цены на курятину

Финансы

Банки расширяют спектр нефинансовых сервисов

Бизнес Промышленность

Группа S7 вложит еще более двух миллиардов в «Бердский электромеханический завод»

Власть

Экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова вошла в список ЛДПР на выборах в Госдуму

Наука

Казахстан рассматривает возможность участия в работе «СКИФа»

Общество

ПСБ продает ГК Raven Russia и ООО «Первомайская Заря» с шагом на понижение

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности