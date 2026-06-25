Энергетики внедрили новые технологии защиты на подстанции «Купинская»

«Россети Новосибирск» завершили масштабную реконструкцию важной электроподстанции в Купинском районе, установив современное оборудование российского производства на базе микропроцессорных технологий. На электроподстанции 110/35/10 кВ «Купинская» теперь действует новый микропроцессорный комплекс, предназначенный для оперативной блокировки коммутационных аппаратов, использующий передовую цифровую микропроцессорную систему. В центре управления внедрена новейшая автоматизированная система с сенсорным дисплеем, которая минимизирует вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором, при оперативных переключениях. Общие инвестиции компании в это обновление превысили 4,1 миллиона рублей.

Все установленное микропроцессорное оборудование полностью отечественного производства, что соответствует национальной стратегии импортозамещения и укрепления технологического суверенитета. В реализации проекта участвовали российские компании: изготовитель микропроцессорного оборудования для подстанций, работающий без иностранного капитала, и ведущий новосибирский разработчик цифровых решений для энергетического сектора.

Подстанция «Купинская» играет ключевую роль в электросетевой системе района, обеспечивая бесперебойное энергоснабжение для 28 тысяч домохозяйств, объектов социальной инфраструктуры (включая районную больницу), жилых домов, а также поддерживая производственную деятельность ведущих местных предприятий, таких как фабрика «Купинское мороженое». Среди других значимых потребителей – крупные агропромышленные предприятия региона и важнейшие объекты железнодорожной инфраструктуры.

Проведенная модернизация повысила уровень автоматизации подстанции и значительно ускорила восстановление электроснабжения в случае аварий. Это приведет к сокращению времени отключений для жителей и промышленных предприятий.

Данное решение продемонстрировало свою эффективность. Поэтому в компании планируют тиражировать этот проект на другие электросетевые объекты. В настоящее время ведется работа по оснащению аналогичным оборудованием ряда других узловых подстанций в Новосибирской области.