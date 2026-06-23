Мошенники атакуют безработных новосибирцев через коды от Госуслуг

Сервис DLBI, специализирующийся на разведке утечек данных и мониторинге даркнета, выявил новую мошенническую схему, нацеленную на временно безработных граждан, в том числе на тех, кто состоит на учёте в центрах занятости.

Схема строится в несколько этапов. Сначала злоумышленники звонят недавно уволенным людям и, ссылаясь на якобы невыплаченные компенсации, уговаривают заполнить заявление, а затем подтвердить его кодом из SMS от портала Госуслуг. Далее жертве сообщают о «взломе» аккаунта и под разными предлогами вынуждают перевести деньги на «безопасный счёт» либо оформить «онлайн-декларацию» наличных и передать их курьеру.

По данным аналитиков, мошенники располагают не только ФИО и телефоном жертвы, но и сведениями о её бывшем работодателе — вплоть до имён сотрудников кадровой службы. Это может быть связано с другой схемой: злоумышленники звонят в компании от имени госорганов и требуют срочно выслать по электронной почте списки недавно уволенных сотрудников якобы для ведения учёта.

Как отметил основатель и технический директор DLBI Ашот Оганесян, схема потенциально эффективна: многие граждане слабо ориентируются в трудовом праве, а из-за непростого финансового положения склонны доверять подобным предложениям. Эксперт напомнил: ни при каких обстоятельствах нельзя передавать кому-либо SMS-коды и тем более коды от Госуслуг. Компаниям же стоит с особой осторожностью относиться к просьбам выслать персональные данные по звонку или на email, если адрес не относится к официальным доменам госорганов.

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