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В Новосибирской области растут темпы легализации самовольных подвесов ВОЛС

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Благодаря целенаправленной работе энергетиков, на сегодняшний день легализовано 85% ранее выявленных в ходе проверок некорректно установленных линий

В Новосибирской области растут темпы легализации самовольных подвесов ВОЛСС начала текущего года «Россети Новосибирск» в партнерстве с региональными интернет-провайдерами успешно оформили документацию для размещения оптоволоконных линий связи (ВОЛС) на более чем 17 тысячах опорах электропередач (ЛЭП). Этот показатель превышает прошлогодний результат соответствующего периода почти в 1.4 раза. Благодаря целенаправленной работе энергетиков, на сегодняшний день легализовано 85% ранее выявленных в ходе проверок некорректно установленных линий.

В 2026 году компания значительно расширила объем контрольных мероприятий. Её специалисты проинспектировали свыше 18 тысяч километров линий электропередач, при этом еженедельный осмотр охватывает более 730 километров. Несанкционированное размещение оптоволокна чаще всего обнаруживается в Новосибирске и его окрестностях, составляя 56% всех зафиксированных нарушений.

Важно подчеркнуть, что проблема незаконного монтажа ВОЛС несет в себе не только правовые, но и существенные риски для стабильности электроснабжения. Каждая несанкционированная линия создает реальную вероятность аварийных отключений для потребителей, включая социально значимые объекты. Телекоммуникационное оборудование, установленное без должного согласования, затрудняет работу энергетических бригад и может привести к повреждению ЛЭП из-за соприкосновения проводов в неблагоприятных погодных условиях.

Предотвратить подобные инциденты и снизить риски перебоев в электроснабжении возможно при ответственном подходе со стороны провайдеров. Требуется лишь привести имеющиеся ВОЛС в соответствие с техническими требованиями для совместного использования опор, соблюдая установленные нормы. В компании действует упрощенный порядок легализации: оператор связи направляет заявку по электронной почте на адрес info@eseti.ru, после чего энергетики проводят совместную инвентаризацию, определяют необходимые для выполнения условия, и затем оформляют соответствующий пакет документов.

Легализация каждой оптоволоконной линии является важным шагом к безопасному и эффективному развитию телекоммуникационной инфраструктуры региона, открывая новые возможности для всех участников. Налаживание продуктивного диалога между энергетиками и операторами связи способствует выгоде всех сторон.

Фото предоставлено пресс-службой Россети Новосибирск. Автор фото Максим Богатырев

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Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика Россети Новосибирск

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В Новосибирске снесут три здания ради КРТ у набережной

Новый жилой комплекс в пригороде Новосибирска подключили к электросети

В пригороде Новосибирска введен в эксплуатацию новый жилой комплекс, включающий четыре семнадцатиэтажных здания, к которому энергетики «Россети Новосибирск» успешно подвели электроснабжение. Общая выделенная мощность для потребителя составила свыше 1,5 мегаватт. Реализация данного проекта гарантирует стабильную подачу электричества в новые дома и создает достаточный запас мощности для последующего развития социальной инфраструктуры и сопутствующих объектов.

Питание жилого комплекса осуществляется от подстанции напряжением 110 кВ. В рамках проекта были проложены 21,3 километра кабельных линий электропередачи, возведены новые энергетические объекты. Среди них – распределительный пункт напряжением 10 кВ, укомплектованный современными отечественными разработками, а также шесть трансформаторных подстанций. Общие инвестиции, вложенные сетевой компанией в создание этой электросетевой инфраструктуры, превзошли отметку в 228 миллионов рублей.

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«Газпром» банкротит компанию, обеспечивающую теплом Линево, Колывань и Болотное

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания» («СибТЭК»), которая обеспечивает тепловой энергией Болотное, Колывань и Линёво. Основанием для банкротства стала многомиллионная задолженность перед структурами «Газпрома».

С иском о признании компании несостоятельной в марте 2026 года обратилось ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Изначально сумма претензий составляла 143,6 млн рублей, однако к моменту вынесения судебного акта она выросла.

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Новосибирские энергетики обновили автопарк на 52 миллиона рублей

«Россети Новосибирск» получили двадцать единиц нового транспорта и спецтехники отечественного производства. Это стало частью инициативы по развитию материально-технической базы предприятия. На закупку обновленного автопарка было инвестировано более 52 миллионов рублей.

Основную долю новой техники составляют бригадные автомобили на базе ГАЗ-27527 «Соболь» и внедорожники УАЗ. Данный транспорт предназначен для быстрого перемещения энергетиков к местам проведения работ, заменяя на действительной службе проверенные временем УАЗ-452, широко известные как «буханки». Новые машины будут распределены по районным филиалам компании, охватывая значительную часть территории региона.

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«Новосибирскэнергосбыт» потребовал признать водоканал Искитима банкротом

Автор: Оксана Мочалова

АО «Новосибирскэнергосбыт» подало в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о признании банкротом искитимского ООО «Водоканал». Поводом стала задолженность предприятия в размере почти 14 миллионов рублей. На данный момент заявление не принято судом к производству.

Это не первый серьёзный финансовый спор между сторонами. За два месяца до подачи заявления о банкротстве арбитраж уже взыскал с водоканала в пользу энергетиков ещё один долг — более 21,5 миллиона рублей. Тот иск касался периода с сентября 2025 года по январь 2026 года, и ответчик полностью признал требования.

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Около 330 тысяч опор ЛЭП проверили энергетики в Новосибирской области

«Россети Новосибирск» усиливают работу по обнаружению и предотвращению несанкционированного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на объектах электросетевого комплекса. В 2026 году компания значительно расширила спектр проводимых проверок.

С начала текущего года специалисты провели объездные инспекции 14,7 тыс. километров линий электропередачи (ЛЭП) и проверили около 330 тыс. опор. Интенсивность контрольных мероприятий возросла на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Энергетики ответили на вопросы предпринимателей в Новосибирске

20 мая 2026 года в Новосибирске прошла встреча, приуроченная к профессиональному празднику представителей бизнеса, под названием «Городской день предпринимательства». Это событие объединило представителей власти, делового сообщества и экспертов из различных сфер. Компания «Россети Новосибирск» приняла активное участие как в деловой части мероприятия, так и в рамках выставочной зоны.

Являясь ключевой сетевой организацией Новосибирской области, энергокомпания активно сотрудничает с малыми и средними предприятиями (МСП) по ряду направлений, включая технологическое присоединение к электросетям. Только за отчетный квартал 2026 года было заключено 414 договоров на подключение объектов МСП, общей мощностью 18,6 МВт.

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