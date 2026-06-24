В Новосибирской области растут темпы легализации самовольных подвесов ВОЛС

С начала текущего года «Россети Новосибирск» в партнерстве с региональными интернет-провайдерами успешно оформили документацию для размещения оптоволоконных линий связи (ВОЛС) на более чем 17 тысячах опорах электропередач (ЛЭП). Этот показатель превышает прошлогодний результат соответствующего периода почти в 1.4 раза. Благодаря целенаправленной работе энергетиков, на сегодняшний день легализовано 85% ранее выявленных в ходе проверок некорректно установленных линий.

В 2026 году компания значительно расширила объем контрольных мероприятий. Её специалисты проинспектировали свыше 18 тысяч километров линий электропередач, при этом еженедельный осмотр охватывает более 730 километров. Несанкционированное размещение оптоволокна чаще всего обнаруживается в Новосибирске и его окрестностях, составляя 56% всех зафиксированных нарушений.

Важно подчеркнуть, что проблема незаконного монтажа ВОЛС несет в себе не только правовые, но и существенные риски для стабильности электроснабжения. Каждая несанкционированная линия создает реальную вероятность аварийных отключений для потребителей, включая социально значимые объекты. Телекоммуникационное оборудование, установленное без должного согласования, затрудняет работу энергетических бригад и может привести к повреждению ЛЭП из-за соприкосновения проводов в неблагоприятных погодных условиях.

Предотвратить подобные инциденты и снизить риски перебоев в электроснабжении возможно при ответственном подходе со стороны провайдеров. Требуется лишь привести имеющиеся ВОЛС в соответствие с техническими требованиями для совместного использования опор, соблюдая установленные нормы. В компании действует упрощенный порядок легализации: оператор связи направляет заявку по электронной почте на адрес info@eseti.ru, после чего энергетики проводят совместную инвентаризацию, определяют необходимые для выполнения условия, и затем оформляют соответствующий пакет документов.

Легализация каждой оптоволоконной линии является важным шагом к безопасному и эффективному развитию телекоммуникационной инфраструктуры региона, открывая новые возможности для всех участников. Налаживание продуктивного диалога между энергетиками и операторами связи способствует выгоде всех сторон.