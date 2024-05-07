Спрос на услуги телемедицины в Новосибирске вырос на 42% за год

Компания СберЗдоровье (входит в индустрию здоровья Сбера), проанализировала поведение пользователей собственного сервиса в Новосибирске и на основании обезличенных данных за 2023 год выявила самые востребованные специальности врачей, к которым записывались пациенты на очные и онлайн-приемы.

За год спрос на услуги телемедицины в Новосибирске вырос на 43,2%. На онлайн-прием чаще всего записывались к терапевту и педиатру — дистанционное общение со специалистами позволяет получить оперативную консультацию, не тратить время на поход в медицинское учреждение, а также помогает обезопасить себя и окружающих, так как снижает риск распространения инфекционных заболеваний, например, ОРВИ и гриппа.

В лидирующие позиции по записи на онлайн-прием также вошли гинеколог и дерматолог. Несмотря на то, что прием этих врачей ассоциируется с очным, дистанционно к ним можно обратиться чтобы, например, получить информацию о заболевании, узнать “второе мнение” после постановки диагноза другим врачом, оценить динамику терапии и при необходимости её скорректировать, задать дополнительные вопросы, которые возникли после посещения врача, а также подготовиться к очному приему — узнать какие анализы или обследования лучше сдать заранее, чтобы визит был наиболее эффективным. Также в топ спроса у пользователей сервиса Новосибирска вошел онлайн-прием у невролога.

Наиболее популярными в 2023 году для записи на очный прием у пользователей сервиса стали врачи невролог, гинеколог, отоларинголог, дерматолог и гастроэнтеролог. Анализ поведения пользователей сервиса показал, что при выборе врача наиболее популярной стала сортировка по рейтингу, который основывается на оценке и отзывах почти 8,5 тыс. отзывов по итогам более 73 тыс. очных приёмов, оформленных через СберЗдоровье. Также востребованными фильтрами являются: стоимость приема, пол врача и специальность.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Современную медицину сложно себе представить без развития технологий. Уже сегодня в Новосибирской области, Кузбассе и других регионах Сибири применяются разработки Сбера, позволяющие осуществлять голосовое заполнение медицинских протоколов, в Томской области применяются разработки, повышающие точность диагностики сердечно-сосудистых патологий, в Тыве внедрен модуль дистанционного медицинского наблюдения пациентов с артериальной гипертензией на базе СберЗдоровья».

Алёна Паршина, специалист компании СберЗдоровье:

«Более 60% вопросов, связанных со здоровьем, можно решить дистанционно. Также в последнее время появляется всё больше девайсов, позволяющих провести удаленный осмотр. Таким образом дистанционная консультация становится более информативной для врача и ещё более удобной и результативной для пациента. Такое развитие телемедицины способствует снижению нагрузки на первичное звено поликлиник и минимизирует распространение вирусных инфекций благодаря сокращению количества контактов в лечебно-профилактических учреждениях».

СберЗдоровье не оказывает медицинские услуги.

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