Tele2 запустила комплексное предложение для бизнеса с сервисами на основе Big Data

В нее вошли таргетированные звонки и SMS, а также агрегатор для обработки обращений клиентов в режиме одного окна. Воспользоваться предложением могут действующие корпоративные клиенты Tele2. Комплексное решение выгоднее, чем подключение услуг по отдельности.

Услуга «SMS-таргет» позволяет привлекать покупателей с помощью рассылки сообщений. При этом выборка получателей является точечной: благодаря технологиям Big Data (содержит обезличенные данные абонентов Tele2) адресатов рассылки можно сегментировать по более чем 120 параметрам, среди них: пол, возраст, место проживания и работы, уровень дохода, интересы. Услуга «Таргетированный обзвон» тоже основана на «умных» выборках, но привлечение клиентов происходит через голосовые звонки.

«Бизнес-чат» – это «окно» для удобного общения с клиентами. Единый онлайн-сервис, в котором можно отвечать на сообщения из WhatsApp, Viber, Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассников», «Авито» и других онлайн-сервисов. Такой подход сокращает время ответа и упрощает работу консультантов.

Светлана Мороз, руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Сибирь» Tele2: