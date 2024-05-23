Tele2 запустила комплексное предложение для бизнеса с сервисами на основе Big Data

В нее вошли таргетированные звонки и SMS, а также агрегатор для обработки обращений клиентов в режиме одного окна. Воспользоваться предложением могут действующие корпоративные клиенты Tele2. Комплексное решение выгоднее, чем подключение услуг по отдельности.
Услуга «SMS-таргет» позволяет привлекать покупателей с помощью рассылки сообщений. При этом выборка получателей является точечной: благодаря технологиям Big Data (содержит обезличенные данные абонентов Tele2) адресатов рассылки можно сегментировать по более чем 120 параметрам, среди них: пол, возраст, место проживания и работы, уровень дохода, интересы. Услуга «Таргетированный обзвон» тоже основана на «умных» выборках, но привлечение клиентов происходит через голосовые звонки.
«Бизнес-чат» – это «окно» для удобного общения с клиентами. Единый онлайн-сервис, в котором можно отвечать на сообщения из WhatsApp, Viber, Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассников», «Авито» и других онлайн-сервисов. Такой подход сокращает время ответа и упрощает работу консультантов.
Светлана Мороз, руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Сибирь» Tele2:
«Мы помогаем бизнесу и клиентам находить друг друга. Например, если компания хочет привлечь новых покупателей, проживающих поблизости, с такой задачей отлично справится «SMS-таргет». Инструменты Big Data позволяют сделать адресную рассылку только тем людям, которые живут в выбранной локации. Дополнительно можно подключить таргет по интересам. В таком случае вы получите еще более точечную рассылку для клиентов, искавших похожий товар. «SMS-таргет» удобен в использовании: запустить рассылку можно самостоятельно с помощью интуитивно понятного сервиса».
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Фото предоставлено Рекламодателем.
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