Тренды в оформлении пространств обсудят отельеры на конференции

25 апреля на курорте Сбера «Манжерок» состоится конференция «Современные тренды в дизайне» (12+). Она проводится для владельцев, руководителей, топ-менеджеров компаний из гостиничной индустрии и смежных сфер. Организатором выступает «Альянс Отельеров Алтая».

Участники мероприятия обсудят тренды современного гостиничного дизайна, а также поделятся мнениями, как сделать стильный отель при разумных бюджетах, возможно ли вызвать позитивные эмоции гостя с помощью дизайна и как избежать ошибок.

Организаторы уверены, что живая дискуссия с отельерами со всей страны поможет найти ответы на актуальные вопросы как работать и развивать бизнес в текущих реалиях.

— Мероприятие будет особенно интересно для отельеров и инвесторов, которые планируют реализацию нового проекта или находятся на этапе строительства. Это первая подобного рода конференция в регионе, где спикерами будут топовые менеджеры, например, выступит эксперт в сфере проектирования, дизайна и оснащения гостиниц Ольга Гужаускайте, у которой есть многолетний практический опыт, — отмечает руководитель «Альянса отельеров Алтая» Светлана Бурова.

Отмечается, что на конференции участники смогут встретиться с ведущими экспертами индустрии, поделиться своим опытом, узнать о последних тенденциях и наладить ценные профессиональные связи.

Аккредитация и билет для участия в конференции «Современные тренды в дизайне» по ссылке.

12+