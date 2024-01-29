«Устроила публичный самосуд»: учитель физкультуры поставила ученика на колени перед классом

Между мальчиком и его одноклассницей произошёл конфликт в одной из челябинских школ. В ситуацию вмешалась учитель, которая поставила ребенка на колени перед классом и заставила просить прощения за то, что он постоял за себя перед девочкой, рассказала мама мальчика в беседе с изданием 74.RU.

По словам собеседницы издания, у детей нет преимуществ по гендерной характеристике, и терпеть издевательства только потому, что ты мальчик, несправедливо. Учитель физкультуры грубо унизила ребенка, уверена женщина и поэтому отправила жалобу в районное управление образования.

Кроме того, мать мальчика утверждает, что классный руководитель тоже систематически оскорбляет и унижает ее сына, может не отпускать на перемену или в туалет. В результате у ребенка начались панические атаки и заикание, пострадала самооценка.

В администрации школы, в свою очередь, пояснили, что по данному факту проводилась проверка, в результате которой подтвердить факты оскорблений и унижений не удалось, поэтому педагогам и родителям дадут рекомендации от психологов и социального педагога.

Однако мать пострадавшего мальчика планирует обратиться в прокуратуру.