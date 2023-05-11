В Красноярском крае легковой автомобиль упал с обрыва в воду — никто не выжил

По данным службы спасения региона, утром 11 мая в Шушенском районе Красноярского края, между поселком Каптырево и селом Субботино, с обрыва в водоем съехал автомобиль, в салоне которого находились пять человек: девушка и четыре парня в возрасте от 18 до 20 лет. Все они в результате ДТП погибли.

Спасатели Шушенской спасательной станции извлекли авто из воды, а тела погибших передали сотрудникам полиции.

Отмечается, что на асфальтовой дороге были обнаружены следы заноса автомобиля. Сегодня на месте происшествия работает следственнно-оперативная группа, которая также пытается установить личности погибших.

Кроме того, к работе подключилась прокуратура Красноярского края, которая начала проверку по факту ДТП. В ведомстве сообщили, что причиной ДТП могло стать превышение водителем установленной скорости движения.

— В непосредственной близости от транспортного средства на обочине имеются следы заноса и опрокидывания. Точные причины происшествия устанавливаются, — добавили в ведомстве.

По предварительным данным прокуратуры, все четверо погибших парней обучались в Щушенском сельскохозяйственном колледже, девушка ранее тоже была студенткой этого учебного заведения.

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