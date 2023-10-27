В Новосибирске состоится первый этап конкурса для архитекторов и урбанистов «Создай город»

Весной 2023 года в Новосибирске стартовал масштабный конкурс проектов благоустройства городской среды «Создай город». Инициаторами проекта стали новосибирская компания «Интерпроект» и Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств. Его цель — поиск и поддержка молодых талантов, предлагающих инновационные идеи и проекты по улучшению городской среды Новосибирска.

— Мы уверены, что каждый из нас имеет свой уникальный взгляд и может внести вклад в развитие нашего города, — говорят организаторы конкурса.

31 октября в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств состоится первый этап конкурса. Участники представят свои проекты в трех номинациях: «Благоустройство общественных пространств и дворовых территорий Новосибирска», «Архитектурный образ нашего Новосибирска» и «Паблик Арт в Новосибирске». Отмечается, что участие в конкурсе возможно как индивидуально, так и в составе проектных групп.

Экспертная комиссия, в состав которой войдут профессионалы в сфере архитектуры, градостроительства и искусства, включая ректора НГУАДИ, экспертов компании «Интерпроект» и представители новосибирских застройщиков, отберет три лучших проекта. Эти проекты в середине ноября примут участие в очной презентации.

Главным призом в каждой номинации станет денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей, а также возможность реализации проекта в рамках города Новосибирска.

— Только вместе мы сможем создать город, о котором так мечтаем! — уверены организаторы конкурса.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте или по телефону 8-923-509-87-05 (Иван).

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