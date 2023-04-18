В одной из школ Новосибирска подросток выстрелил из пистолета в своего одноклассника

Все случилось во время перемены, сообщил в беседе с КП-Новосибирск один из учеников школы. Подросток, по словам очевидца, начал стрелять в одноклассника от нечего делать. В результате попал ему в предплечье и грудь.

Школьнику повезло, что пистолет был травматический.

Когда педагоги узнали о том, что произошло, вызвали полицию. По прибытии сотрудники правоохранительных органов изъяли у старшеклассника травмат.

Позже стало известно, что у старшеклассника, в которого стреляли, остались только синяки на теле.

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД России, со стрелявшим школьником была проведена разъяснительная беседа.

— Потерпевшему выдано направление на прохождение СМЭ для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью. В настоящее время проводится проверка, — уточнили в региональном МВД.

В настоящее время министерство образования проводит собственную проверку.

В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что образовательный процесс не прекращался, так как вред здоровью ребёнку причинен не был.

Оба несовершеннолетних сегодня продолжают обучение.

Ранее редакция сообщала, что офицер Генштаба просил дать ему взятку стиральной машиной Bosch.

Фото: freepik.com — jannoon028